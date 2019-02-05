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Air Berlin - німецька авіакомпанія зі штаб-квартирою в Берліні.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Air Berlin". Air Berlin є в Німеччині другою за розмірами авіакомпанією. На першому місці перебуває Lufhansa. 15 серпня 2017 року Air Berlin заявила про початок процедури банкрутства. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Пілот Air Berlin вирішив вшанувати своїх колег та збанкрутілу авіакомпанію "колом пошани" навколо аеропорту Дюссельдорфа. Цей маневр коштував йому роботи. Пілота відсторонили від посади та перевіряють, чи не порушив він правил безпеки.