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Air Berlin

Air Berlin - німецька авіакомпанія зі штаб-квартирою в Берліні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Air Berlin". Air Berlin є в Німеччині другою за розмірами авіакомпанією. На першому місці перебуває Lufhansa. 15 серпня 2017 року Air Berlin заявила про початок процедури банкрутства. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Авіакомпанія Germania подала на банкрутство та припинила польоти

Авіакомпанія Germania подала на банкрутство та припинила польоти 05.02.2019

Авіакомпанії так і не вдалося вирішити проблеми з фінансуванням. Germania в рік перевозила близько чотирьох мільйонів пасажирів.
Lufthansa перевезла у 2018 році рекордну кількість пасажирів

Lufthansa перевезла у 2018 році рекордну кількість пасажирів 10.01.2019

Німецька авіакомпанія Lufthansa перевезла у 2018 році понад 142 мільйони пасажирів. Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи - Ryanair - перевіз 139 мільйонів.
Lufthansa отримала в 2017 році рекордний прибуток

Lufthansa отримала в 2017 році рекордний прибуток 15.03.2018

На руку Lufthansa зіграло банкрутство Air Berlin. Цього року німецька авіакомпанія продовжить інвестувати в технологічне оновлення.

Засновник австрійського лоукостера Niki викупить назад свою компанію

Засновник австрійського лоукостера Niki викупить назад свою компанію 23.01.2018

Збанкрутілу авіакомпанію Niki викупить її засновник і колишній власник - чемпіон автоперегонів "Формула-1" Нікі Лауда. Він переміг у змаганні за купівлю лоукостера авіахолдинг International Airlines Group.
Авіахолдинг IAG купує австрійський лоукостер Niki

Авіахолдинг IAG купує австрійський лоукостер Niki 30.12.2017

Авіаційний холдинг IAG має сплатити 20 мільйонів євро за австрійський збанкрутілий лоукостер Niki та вкласти ще 16,5 мільйона євро фінансування в своє придбання.
Збанкрутілу австрійську авіакомпанію Niki купує IAG Holding

Збанкрутілу австрійську авіакомпанію Niki купує IAG Holding 28.12.2017

Після банкрутства Air Berlin її дочірню авіакомпанію Niki купує IAG Holding, до якого входять також British Airways та Iberia. Сума угоди, за даними ЗМІ, становитиме 40 мільйонів євро.
ЄС хоче попередити монополію Lufthansa через поглинання Air Berlin

ЄС хоче попередити монополію Lufthansa через "поглинання" Air Berlin 10.12.2017

Lufthansa вже заявила про готовність до поступок заради поглинання частини Air Berlin. Остання - від серпня у процесі банкрутства.
Авіакомпанія Air Berlin припинила польоти

Авіакомпанія Air Berlin припинила польоти 28.10.2017

Літак Air Berlin здійснив останній рейс, завершивши майже сорокарічну історію цієї авіакомпанії. Сотні пілотів і бортпровідників пройдуть відбірковий конкурс у нового працедавця, а повітряний флот буде розпродано.

Прощальне "коло пошани" пілота Air Berlin коштувало йому посади (18.10.2017) 18.10.2017

Пілот Air Berlin вирішив вшанувати своїх колег та збанкрутілу авіакомпанію "колом пошани" навколо аеропорту Дюссельдорфа. Цей маневр коштував йому роботи. Пілота відсторонили від посади та перевіряють, чи не порушив він правил безпеки.

Lufthansa купить більшу частину Air Berlin

Lufthansa купить більшу частину Air Berlin 12.10.2017

Lufthansa та Air Berlin підпишуть у четвер угоду щодо продажу активів збанкрутілої компанії. Зокрема, Lufthansa придбає 81 літак Air Berlin та працевлаштує три тисячі його співробітників.

Air Berlin припинить літати наприкінці жовтня

Air Berlin припинить літати наприкінці жовтня 09.10.2017

Після завершення перемовин з німецькою Lufthansa та британським лоукостером EasyJet Air Berlin "крок за кроком згорне свою діяльність".

Lufthansa викупить більшу частку Air Berlin

Lufthansa викупить більшу частку Air Berlin 22.09.2017

Найбільшу частку збанкрутілої авіакомпанії Air Berlin купує найбільший авіаперевізник Німеччини Lufthansa. Серед претендентів також EasyJet та Condor.
Пілоти Air Berlin продовжують хворіти - авіаперевізник скасовує рейси

Пілоти Air Berlin продовжують "хворіти" - авіаперевізник скасовує рейси 13.09.2017

Упродовж двох останніх днів німецький авіаперевізник змушений був скасувати до 200 рейсів. Це сталось через те, що близько 150 пілотів авіакомпанії повідомили про хворобу та не вийшли на роботу.

Air Berlin скасовує десятки рейсів через хворобу пілотів

Air Berlin скасовує десятки рейсів через хворобу пілотів 12.09.2017

Нетипово багато пілотів одночасно повідомили, що хворі. Скасування рейсів стосується аеропортів у Берліні, Дюссельдорфі, Гамбурзі та Кельні.
Єврокомісія дозволила уряду ФРН виділити бридж-кредит для Air Berlin

Єврокомісія дозволила уряду ФРН виділити бридж-кредит для Air Berlin 04.09.2017

Збанкрутіла авіакомпанія Air Berlin отримає від уряду Німеччини стабілізаційний кредит обсягом у 150 мільйонів євро. Єврокомісія пояснила, на яких умовах уряд може виділити ці кошти.
Lufthansa планує придбати більшість літаків збанкрутілого Air Berlin

Lufthansa планує придбати більшість літаків збанкрутілого Air Berlin 17.08.2017

Концерн Lufthansa планує придбати 90 зі 144 літаків Air Berlin, повідомила Süddeutsche Zeitung. Переговори можуть завершити вже наступного тижня.
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