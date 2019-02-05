Air Berlin - німецька авіакомпанія зі штаб-квартирою в Берліні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Air Berlin". Air Berlin є в Німеччині другою за розмірами авіакомпанією. На першому місці перебуває Lufhansa. 15 серпня 2017 року Air Berlin заявила про початок процедури банкрутства. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.