Lufthansa наполовину скорочує кількість рейсів через коронавірус

Авіакомпанії, що входять до концерну Lufthansa Group, планують істотне скорочення кількості рейсів з огляду на стрімке падіння попиту через спалах епідемії коронавірусу. Згідно з оголошеними в п'ятницю, 6 березня, намірами керівництва Lufthansa Group, у найближчі тижні планується скасувати до 50 відсотків запланованих раніше рейсів, передає агенція новин dpa.

До таких кроків у Lufthansa Group змушені вдаватися з метою мінімізації втрат унаслідок теперішньої несприятливої ситуації для галузі авіаперевезень. Нині спостерігається стрімке зниження кількості бронювань і численні скасування авіарейсів, що позначилося на всіх напрямках.

Ще напередодні Lufthansa Group оголосила про скасування 7,1 тисячі пар рейсів свого основного бренду Lufthansa на березень. Тут найбільше під удар потрапили внутрішньонімецькі рейси, що зазвичай користуються високою популярністю, а також рейси до Італії.

Аналогічні анулювання рейсів анонсували й у дочірніх компаніях Lufthansa Group - Austrian, Swiss, Eurowings та Brussels.

Польоти в Китай, Іран та Ізраїль було скасовано повністю. Флот Lufthansa Group налічує близько 780 літаків, що торік у середньому виконували 3226 рейсів щоденно.

Співробітникам було рекомендовано добровільно погодитися працювати на умовах неповного робочого дня або брати відпустку за власний рахунок. Також вивчається можливість короткострокової роботи для багатьох тисяч співробітників в Німеччині та Австрії.

Нові можливості для пасажирів

Крім того, 6 березня стало відомо про нову пропозицію авіакомпаній, які входять у Lufthansa Group, для своїх клієнтів. Пасажирам зокрема надають можливість безкоштовно перебронювати свої поїздки по всьому світу. Ця норма стосується всіх авіаквитків, виписаних до 5 березня 2020 року включно з датою вильоту в період з 5 березня по 30 квітня 2020 року, передає агенція новин Reuters.

Згідно з оцінками галузевої асоціації авіаперевізників - Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), - можливий обвал продажів унаслідок спалаху епідемії коронавірусу може коштувати світовому бізнесу пасажирських авіаперевезень від 63 до 113 мільярдів доларів США. Це становить до 19 відсотків загального обсягу. Такі втрати можна порівняти за масштабами хіба що з наслідками фінансової кризи 2008-2009 років. Негативний вплив коронавірусу на вантажні авіаперевезення поки ще не визначили.