Lufthansa наполовину скорочує кількість рейсів через коронавірус
Унаслідок стрімкого падіння попиту, спричиненого епідемією коронавірусу, Lufthansa Group змушена ще сильніше скоротити кількість рейсів. У найближчі тижні з розкладу польотів мають викреслити до 50 відсотків рейсів.
Через поширення коронавірусу скорочується дедалі більше рейсів
Авіакомпанії, що входять до концерну Lufthansa Group, планують істотне скорочення кількості рейсів з огляду на стрімке падіння попиту через спалах епідемії коронавірусу. Згідно з оголошеними в п'ятницю, 6 березня, намірами керівництва Lufthansa Group, у найближчі тижні планується скасувати до 50 відсотків запланованих раніше рейсів, передає агенція новин dpa.
До таких кроків у Lufthansa Group змушені вдаватися з метою мінімізації втрат унаслідок теперішньої несприятливої ситуації для галузі авіаперевезень. Нині спостерігається стрімке зниження кількості бронювань і численні скасування авіарейсів, що позначилося на всіх напрямках.
Ще напередодні Lufthansa Group оголосила про скасування 7,1 тисячі пар рейсів свого основного бренду Lufthansa на березень. Тут найбільше під удар потрапили внутрішньонімецькі рейси, що зазвичай користуються високою популярністю, а також рейси до Італії.
Аналогічні анулювання рейсів анонсували й у дочірніх компаніях Lufthansa Group - Austrian, Swiss, Eurowings та Brussels.
Польоти в Китай, Іран та Ізраїль було скасовано повністю. Флот Lufthansa Group налічує близько 780 літаків, що торік у середньому виконували 3226 рейсів щоденно.
Співробітникам було рекомендовано добровільно погодитися працювати на умовах неповного робочого дня або брати відпустку за власний рахунок. Також вивчається можливість короткострокової роботи для багатьох тисяч співробітників в Німеччині та Австрії.
Нові можливості для пасажирів
Крім того, 6 березня стало відомо про нову пропозицію авіакомпаній, які входять у Lufthansa Group, для своїх клієнтів. Пасажирам зокрема надають можливість безкоштовно перебронювати свої поїздки по всьому світу. Ця норма стосується всіх авіаквитків, виписаних до 5 березня 2020 року включно з датою вильоту в період з 5 березня по 30 квітня 2020 року, передає агенція новин Reuters.
Згідно з оцінками галузевої асоціації авіаперевізників - Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), - можливий обвал продажів унаслідок спалаху епідемії коронавірусу може коштувати світовому бізнесу пасажирських авіаперевезень від 63 до 113 мільярдів доларів США. Це становить до 19 відсотків загального обсягу. Такі втрати можна порівняти за масштабами хіба що з наслідками фінансової кризи 2008-2009 років. Негативний вплив коронавірусу на вантажні авіаперевезення поки ще не визначили.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Канцлерка Меркель в Ухані
Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Рідкісний випадок
Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
"Віруси приходять і йдуть"
Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Тиша у модних бутіках?
Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Закусочні на замку
Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Без гучних рекламних кампаній
Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Під особливою загрозою: автомобілебудівники
Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Стосується кожного
Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Обережна Honda
Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Складнощі виробництва
Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Китайці не приїдуть
У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Підготовлений - значить озброєний
В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.