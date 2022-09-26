"Луцького терориста" Кривоша засудили до 13 років тюрми

Суд присудив Максиму Кривошу 13 років позбавлення волі. Нападник у липні 2020 року захопив у заручники пасажирів приміського автобусу у Луцьку.

Луцький районний суд у понеділок завершив розгляд справи Максима Кривоша, який захопив у липні 2020 року автобус із заручниками, і засудив обвинуваченого до 13 років позбавлення волі, повідомляє "Суспільне" з зали суду. "За рішенням суду наступні 13 років Кривош проведе за ґратами", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Коментар: Захоплення заручників у Луцьку - "Чорне дзеркало" для Зеленського

Зазначається, що під час оголошення вироку засуджений "жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав, що винним себе не вважає". Раніше судово-психіатрична експертиза визнала Кривоша осудним.

Як повідомлялося, вранці 21 липня 2020 року в центрі Луцька чоловік, який назвався як "Максим Плохой", захопив рейсовий автобус приміського сполучення, при собі мав вибухівку і зброю. Увечері всі заручники - 13 осіб були звільнені, нападник затриманий. Цьому передувала розмова з Кривошем президента України Володимира Зеленського, розміщення в соцмережах відеозвернення глави держави про необхідність перегляду документального фільму про захист тварин "Земляни" на вимогу зловмисника. Одразу після звільнення заручників відеозвернення було видалено.

22 липня 2020 року Кривошу було повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні та утриманні осіб як заручників із загрозою знищення людей, посяганні на життя співробітника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Пізніше суд обрав запобіжний захід для Кривоша у вигляді безальтернативного утримання під вартою.

Адвокат Максима Кривоша Віктор Коренга повідомив DW, що його клієнт під час оголошення вироку заявив, що не буде його оскаржити. Втім припустив, що це не остаточне рішення, адже на подання апеляції той має 30 днів. У Волинській обласній прокуратурі, яка вимагала для обвинувачення 15 років позбавлення волі, поки не коментують можливу апеляцію.