 Ліверпуль втратив статус пам′ятки Світової спадщини ЮНЕСКО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2021

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Новини

Ліверпуль втратив статус пам'ятки Світової спадщини ЮНЕСКО

Через масштабні будівельні проєкти історичний портовий район Ліверпуля втратив престижний статус об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.

Портовий комплекс у Ліверпулі

Портовий комплекс у Ліверпулі

Англійське місто Ліверпуль втратило свій статус пам'ятки Світової спадщини ЮНЕСКО. Як повідомили у міжнародній організації у середу, 21 липня, історичний портовий район Ліверпуля втратив свою особливу цінність через велику кількість реалізованих та запланованих у ньому будівельних проєктів. Комітет Світової спадщини ЮНЕСКО проголосував за позбавлення Ліверпуля цього статусу більшістю голосів - 13 проти 5, повідомляє інформагенція AFP.

У британському уряді висловили своє "надзвичайне розчарування" цим рішенням ЮНЕСКО. Портовий район Ліверпуля отримав статус об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО у 2004 році. Але вже у 2012 році через будівельні роботи, які там проводилися, організація поставила його до списку пам'яток, які перебувають під загрозою.

Портовий район Ліверпуля - більше не у Світовій спадщині ЮНЕСКО

Портовий район Ліверпуля - більше не у Світовій спадщині ЮНЕСКО

Зокрема, планується зведення поруч з історичним районом нового стадіону футбольного клубу "Евертон". Цей намір є останнім прикладом масштабного проєкту, що не поєднується з цілями ЮНЕСКО, зазначили у Комітеті Світової спадщини організації.

Дивіться також: Венеція зникає: чому пам'ятка ЮНЕСКО опинилася під водою? - "Європа у фокусі" (відео)

  • Саксонська Швейцарія

    Десять природних див у Німеччині

    Саксонська Швейцарія

    Вражаючі скелі Ельбських пісковикових гір неподалік від Дрездена - улюблена ціль любителів походів та скелелазіння. Ці ландшафти з чудернацькими скелястими формуваннями, ущелинами та печерами називають також Саксонською Швейцарією, адже вони нагадують Альпи. Гірський масив утворився 66-140 мільйонів років тому, коли піщані маси з розташованого тут колись моря перетворилися на камінь.

  • Озеро Блаутопф

    Десять природних див у Німеччині

    Блаутопф

    Про цю водойму в містечку Блаубойрен, що розташоване в гірському масиві Швабський Альб, існує багато міфів та легенд. Озеро розташоване в місцевих карстових горах із розгалуженою системою печер. Тут збирається вода із високим вмістом вапна, яка в місці озера Блаутопф виходить на поверхню та відбиває сонячне світло. Це пояснює особливий синій колір водойми.

  • Люнебурзьке пустище

    Десять природних див у Німеччині

    Люнебурзьке пустище

    Коли на Люнебурзькому пустищі між Гамбургом, Ганновером та Бременом квітнуть трави, величезна територія перетворюється на суцільне фіолетове море. Це стається у серпні-вересні. Аби так було і надалі, територія перебуває під особливим захистом, пересуватися на авто тут заборонено. Найкраще познайомитися з Люнебурзьким пустищем можна на запряженою конями повозці, велосипеді чи пішки.

  • Крейдяні скелі на Рюгені

    Десять природних див у Німеччині

    Крейдяні скелі на Рюгені

    Масивні крейдяні скелі на узбережжі острова Рюген у Балтійському морі сягають заввишки 120 метрів. Вони утворилися близько 70 мільйонів років тому із закам'янілих скелетів та мушель морських тварин. Це диво природи надихало багатьох художників, зокрема й відомого німецького романтика Каспара Давіда Фрідріха, який увіковічнив крейдяні скелі 1818 року на одній зі своїх найвідоміших картин.

  • Довга Анна на острові Гельґоланд

    Десять природних див у Німеччині

    Довга Анна на Гельґоланді

    До 1860 року скелю Довга Анна заввишки 47 метрів на краю острова Гельґоланд в Північному морі із рештою острова поєднував природні кам'яний міст. Та він обвалився. Аби захистити скелю від подальших руйнувань, у воді було збудовано спеціальну захисну споруду. Скеля масою близько 25 тисяч тонн стоїть на місці й досі. Вона стала одним із символів Гельґоланда та улюбленою ціллю туристів.

  • Тріберзький водоспад

    Десять природних див у Німеччині

    Тріберзький водоспад

    Вода річки Гутах в Трібергу спадає з висоти 163 метрів через сім "поверхів". Таким чином, Трібезський водоспад - найвищий у Німеччині. Найбільш видовищно він виглядає під час відлиги та сильних злив. Узимку водоспад перетворюється на вражаючий льодовий ландшафт.

  • Ваттове море

    Десять природних див у Німеччині

    Ваттове море

    Ваттове море - це справжнє диво природи. 2009 року його занесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Життя цього регіону регулюється відпливами та приливами. Під час відпливів на певний час осушуються величезні ділянки морського дна, що створює ареал для проживання понад 10 тисяч видів тварин і рослин.

  • Холодний гейзер в Андернаху

    Десять природних див у Німеччині

    Холодний гейзер в Андернаху

    Коли йдеться про гейзери - природні фонтати, що б'ють із-під землі, багато хто спершу думає про Ісландію. Але і в Німеччині є свій гейзер - в Андернаху в долині Середнього Рейну. Приблизно що дві години з-під землі б'є струм заввишки до 60 метрів. Стається це завдяки накопиченню в підземних породах вулканічного вуглекислого газу.

  • Гроти фей

    Десять природних див у Німеччині

    Гроти фей

    Заальфельдські гроти фей мають містичну ауру. Вони є наслідком гірничо-видобувних робіт у Тюринзьких сланцевих горах сотні років тому. З часом підземні простори перетворилися на печери зі сталактитами, сталагнатами та сталагмітами. З 1993 року Заальфельдські гроти перебувають у Книзі рекордів Гіннеса як "найбагатші на кольори гроти світу".

  • Петля Саару

    Десять природних див у Німеччині

    Петля Саару

    Петля Саару - це найпопулярніший мотив листівок із федеральної землі Саар. Поблизу містечка Меттлах річка Саар робить розворот на 180 градусів. Найкращий вигляд на це диво природи відкривається з оглядового пункту Клеф у невеличкому населеному пункті Оршольц.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


  • Повінь у Дрездені

    Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи

    Дрезден

    Так звана Повінь століття, що 2002 року затопила більшу частину Дрездена, стала справжньою загрозою для безлічі культурних цінностей. Тоді постраждав і комплекс будівель у стилі бароко Цвінґер. Тепер у місті створена група з підготовки до погодних катаклізмів. Вчені намагаються заздалегідь підготувати культурні цінності до екстремальних погодних умов завдяки кліматичному моделюванню.

  • Повінь у Венеції 2019 року

    Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи

    Венеція

    Знамените місто на воді нерідко потерпає від підйому рівня моря. Нинішній клімат сприяє таким явищам, як повінь 2019 року, коли цю театральну залу (на фото) підтопило, так само як і безліч інших будівель і церков. Однак фахівці намагаються врахувати у своїх моделях не тільки такі актуальні екстремальні погодні явища, а й довгострокові зміни, пов'язані зі змінами клімату.

  • Замок Моріцбург

    Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи

    Замок Моріцбург

    Раніше культурні цінності потерпали від вологості. Тепер їм шкодить дедалі сухіше повітря. Ця проблема торкнулася саксонського палацу Моріцбург, оздобленому в стилі бароко з багатьома бароковими шкіряними шпалерами. Візерунки на шпалерах відреставрували через різноманітні пошкодження, зокрема тріщини. Такі тріщини виникають на шкіряних шпалерах у періоди екстремальної спеки.

  • Місто Губбіо

    Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи

    Місто Губбіо

    Місто Губбіо в Умбрії оточене античним міським муром. Цьому муру, так само як й іншим будівлям, загрожують зміщення ґрунту і волога. Частина муру вже завалилися після того, як дощем було розмито бетонний розчин, що спричинило випадання каміння. Нині цією проблемою займається європейський дослідницький проєкт, покликаний захистити стародавні пам'ятки за допомогою електромагнітного сканування.

  • Фортеця Кулес на Криті

    Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи

    Фортеця Кулес на Криті

    Поблизу порту столиці Криту з початку XVI століття височіє фортеця Кулес. Попри те, що ця історична споруда пережила досить багато, нині їй неабияк дошкуляють постійні зміни структури й напрямку хвиль. Причина - зміщення напрямку вітру внаслідок змін клімату. Вода потрапляє крізь мури, поступово руйнуючи їх, а зсередини осідає хлорид натрію, що теж шкодить будові.

  • Стоунхендж

    Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи

    Стоунхендж

    Цей об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО простояв вже понад чотири тисячі років. А тепер йому загрожують кроти, котрі так інтенсивно риють і розпушують землю, що у довгостроковій перспективі є загроза обвалу. Це теж пов'язано з кліматом: помірні зими збільшують популяцію кротів, а тепліші й вологіші ґрунти сприяють появі та розмноженню хробаків, якими люблять ласувати кроти.

  • Історична частина міста Вісмар

    Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи

    Історичні частини міст

    Історична частина міста Вісмар з його будинками, дахами й фонтаном (на фото) є такою ж культурною спадщиною, як і старі міста Любек і Штральзунд. Утім, з плином часу їм може загрожувати підвищення рівня моря. Якщо глобальне потепління триватиме, то майбутнім археологам доведеться шукати цю культурну спадщину під водою. Центри Неаполя, Брюгге й Стамбула також під загрозою затоплення.

  • Парк палацу Сансусі в Потсдамі

    Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи

    Історичні парки та сади

    Зміни клімату зачіпають не тільки будівлі та експонати, розміщені в них. Історичні парки та сади, як, приміром, ось цей у Палаці Сансусі в Потсдамі, також мають лаштуватися до нових погодних умов. У рамках деяких проєктів експериментують з посиленням опору рослин. Вчені також досліджують, як потрібно адаптувати до змін клімату висадку рослин.

    Автор: Торстен Ландсберґ


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Після повені: Венеція може втратити статус культурної спадщини ЮНЕСКО?

Над Венецією нависла серйозна загроза втрати статусу об'єкта культурної спадщини ЮНЕСКО. І винна у цьому не лише катастрофічна повінь, від якої потерпає італійське місто.  

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