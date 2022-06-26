Ліва партія Німеччини обрала нових лідерів

Лідерами Лівої партії Німеччини за підсумками голосування на федеральній партійній конференції в Ерфурті стали Жанін Вісcлер (Janine Wissler) та Мартін Ширдеван (Martin Schirdewan). Обидва політики здобули перемогу у першому турі голосування у суботу, 25 червня. Ширдеван, який чотири з половиною роки представляє партію в Європарламенті, отримав 61,3 відсотка голосів, Вісcлер - 57,5 ​​відсотка.

Віслер очолює партію із лютого минулого року. Тоді на виборах вона здобула перемогу разом із Сюзанне Генніґ-Велльзов (Susanne Hennig-Wellsow).

Скандал із сексуальними домаганнями у Лівій партії

У квітні цього року Генніґ-Велльзов змушена була піти у відставку, своє рішення вона пояснила бажанням більше часу приділяти особистому життю, а також необхідністю оновлення партії на тлі скандалу із сексуальними домаганнями. У тому ж місяці Der Spiegel розповів про такі випадки всередині партії - всього стало відомо про 20 постраждалих.

Вісcлер, яка була співголовою партії під час скандалу, зберегла свою посаду, але, як зазначає AFP, на поточних виборах помітно втратила підтримку, набравши на 27 відсоткових пунктів менше, ніж на минулих виборах.

За підсумками голосування дві делегатки виступили з критикою того факту, що Вісcлер знову вдалося обійняти посаду лідерки політичної сили. "Переобрання Вісcлер дало зрозуміти, що Ліва партія не є феміністською", - заявила одна з них. Інша жінка розповіла про переслідування, яких вона зазнала, і заявила, що вибори показали "байдужість до тих, хто пережив справді погані речі", пише AFP.

Як зазначає tagesschau.de, схилити більшість на свій бік Вісcлер вдалося своєю "войовничою промовою", в якій вона визнала минулі помилки та закликала до оновлення партії. Ліві на виборах, що пройшли восени в Бундестазі, не подолали п'ятивідсотковий бар'єр, а представленими в парламенті виявилися лише завдяки трьом прямим мандатам у виборчих округах.

Партія не встигла ухвалити резолюцію про Росію

На конференції делегати обговорили позицію партії щодо війни в Україні. Засудивши вторгнення, комітет партії виступив проти постачання зброї Києву та за розширення "невійськових варіантів" розв'язання конфлікту, пише tagesschau.de. Через брак часу партії не вдалося ухвалити підсумковий документ, зазначає AFP.

Сама Вісслер у своєму виступі напередодні підкреслила, що "злочинна агресивна війна не може бути нічим виправдана", а вся відповідальність лежить на російському керівництві, яке "має імперські та націоналістичні цілі". Водночас вона підтвердила, що Ліві виступають проти постачання зброї до України.

Раніше керівник фракції Лівої партії у німецькому Бундестазі Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) зізнався, що партія після вторгнення переглянула свої погляди на Росію та на відмову від економічних санкцій. За його словами, санкції завдають шкоди не тим, проти кого вони спрямовані, а населенню, але "цей історичний розріз вимагатиме переоцінки також від лівих". При цьому, як переконаний Барч, у війни "не може бути жодного військового рішення", натомість конфлікт можна вирішити лише шляхом дипломатії.