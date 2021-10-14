 Люксембург планує легалізувати вирощування канабісу для власних потреб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2021

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Люксембург планує легалізувати вирощування канабісу для власних потреб

У Люксембурзі планують легалізувати вирощування канабісу для власних потреб. Це є частиною урядової програми у боротьбі з наркотичною злочинністю. Вживання марихуани у громадських місцях залишатиметься під забороною.

Рослина канабісу

Влада Люксембургу планує легалізувати вирощування канабісу у невеликих кількостях для власних потреб. Це передбачає нова урядова програма боротьби із наркозлочинністю, представлена в п'ятницю, 22 жовтня.

Згідно з програмою, в одному домогосподарстві дозволяється розведення до чотирьох рослин канабісу. Водночас мати марихуану при собі та вживати її в громадських місцях буде заборонено й надалі. Крім того, уряд планує зменшені штрафи за зберігання та покупку до трьох грамів марихуани. Зараз передбачені штафи на рівні 251 до максимально 2500 євро, за урядовими планами іх буде зменшено до 25-500 євро.

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Урядова коаліція в Люксембурзі вже тривалий час готувала плани із легалізації вирощування, продажу та вживання канабісу. За даними Європейського центру моніторингу наркотиків та наркозалежності (EMCDDA) у Лісабоні, у разі запровадження нових правил Люксембург демонструватиме одну з найбільш прогресивних політик у цій сфері в Євросоюзі. Однак запровадження нової програми затримувалося, за даними уряду, через пандемію коронавірусу. Цей новий урядовий план також передбачає профілактичні програми у навчальних закладах та збільшення присутності поліцейських.

Прийшовши до влади 2018 року, соціально-ліберальний уряд Люксембургу на чолі з прем'єром Ксав'є Беттелем обіцяв повну відмову від кримінального переслідування вживання канабісу. Ішлося навіть про можливість повної легалізації вживання марихуани. Утім, плани було переглянуто, зокрема, з огляду на побоювання сусідніх країн, передусім Франції, через можливе посилення наркотичного трафіку через кордон із Люксембургом.

Нагадаємо, що тема легалізації та декриміналізації марихуани стала однією з тем коаліційних переговорів у Німеччині. Останнім часом марихуану було легалізовано у низці штатів у США, а також Канаді та Уругваї. У ЄС відомим прикладом ліберальної політики щодо канабісу вважаються Нідерланди. Втім, в країні лише толерують продаж і вживання канабісу, повністю легалізованим наркотик у країні не є.

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