Ліберали перемагають ісламістів на парламентських виборах у Марокко

За результатами підрахунку 96 відсотків голосів на парламентських виборах у Марокко перемогу здобувають ліберальні партії, повідомив вранці у четвер, 9 вересня, міністр внтрішніх справ країни Адбелуафі Лафтіт.

Найбільше місць у парламенті можуть отримати Національні збори незалежних (RNI) - 97 з 395. Ліберальна Партія автентичності та сучасності (PAM) здобуває 82 місця, а правоцентристська Партія незалежності - 78 місць.

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Нищівної поразки зазнала Партія справедливості та розвитку (PJD), яка прийшли до влади в країні в 2011 році після подій "арабської весни". Помірковані ісламісти отримають лише 12 місць у парламенті. Дотепер партія мала найбільшу фракцію в парламенті - 125 депутатів. Найбільша фракція у парламенті висуває кандидатуру прем'єр-міністра, якого призначає король Мохаммед VI, зазначає інформагенція AFP.

Явка на виборах, що відбулися 8 вересня, становила понад 50 відсотків. Це - більше, ніж п'ять років тому, коли на дільниці прийшли 43 відсотки виборців. На думку спостерігачів, зростанню активності міг посприяти той факт, що цього разу в країні вперше водночас з парламентськими проводили й місцеві вибори.