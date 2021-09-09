Ліберали перемагають ісламістів на парламентських виборах у Марокко

За результатами підрахунку 96 відсотків голосів на парламентських виборах у Марокко перемогу здобувають ліберальні партії, повідомив вранці у четвер, 9 вересня, міністр внтрішніх справ країни Адбелуафі Лафтіт.
Найбільше місць у парламенті можуть отримати Національні збори незалежних (RNI) - 97 з 395. Ліберальна Партія автентичності та сучасності (PAM) здобуває 82 місця, а правоцентристська Партія незалежності - 78 місць.
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Нищівної поразки зазнала Партія справедливості та розвитку (PJD), яка прийшли до влади в країні в 2011 році після подій "арабської весни". Помірковані ісламісти отримають лише 12 місць у парламенті. Дотепер партія мала найбільшу фракцію в парламенті - 125 депутатів. Найбільша фракція у парламенті висуває кандидатуру прем'єр-міністра, якого призначає король Мохаммед VI, зазначає інформагенція AFP.
Явка на виборах, що відбулися 8 вересня, становила понад 50 відсотків. Це - більше, ніж п'ять років тому, коли на дільниці прийшли 43 відсотки виборців. На думку спостерігачів, зростанню активності міг посприяти той факт, що цього разу в країні вперше водночас з парламентськими проводили й місцеві вибори.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Таємна мегарезиденція Путіна
Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив фільм-розслідування про палац на березі Чорного моря, який начебто зведено для Володимира Путіна. Територія маєтку в 40 разів більша за князівство Монако. На будівництво цієї царської резиденції, за даними розслідування, було витрачено більше мільярда доларів держкомпаній, контрольованих друзями Путіна.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Один із дюжини палаців
Палац у Рабаті - лише одна із дюжини резиденцій марокканського короля Мухамеда VI. Автори книги-викриття "король-грабіжник" стверджують, що палаци коштують платникам податків 1,2 мільйона євро щодня. Палац у столиці Марокко був побудований ще у 19-му столітті. На території маєтку є навіть окрема школа для навчання королівських дітей.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Палац Ердогана на озері Ван
Економічна криза в Туреччині не заважає президенту Реджепу Таїпу Ердогану будувати розкішні палаци. Серед них - резиденція на березі озера Ван на сході країни. За даними турецьких ЗМІ, ванський маєток коштував платникам податків 14 мільйонів євро. Щоби продовжити будівництво, яке було призупинене контролюючими органами, за поданням Ердогана навіть було ухвалено зміни до законодавства.
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Від президента до султана: палаци марнославства
250 ванн султана Брунею
У місті Бандар-Сері-Бегаван - столиці Брунею - розташований найбільший палац планети: Істана Нурул Іман. З 1984 року ця будівля є офіційною резиденцією султана. На площі у 200 тисяч квадратних метрів розкинулися 1800 приміщень. Будівля оснащена 18 ліфтами, у ній більше 250 ванних кімнат. Мечеть султана вінчає величезний золотий купол. Бюджет будівництва - понад мільярд доларів.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Резиденція з ілюмінацією
17 років тривало будівництво Растрапаті Бхаван, що у перекладі з гінді означає ніщо інше як "будинок президента". З 1950 року цей палац є резиденцією і офісом президента Індії. Тут же розміщують і державних гостей. На чотирьох поверхах розташовано 340 кімнат. Коридори гігантської будівлі сягають двох з половиною кілометрів завдовжки. Сад при резиденції має площу, більшу за сто футбольних полів.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Море білих куполів
Приховане місто у самісінькому серці Абу-Дабі - палац Каср-аль-Ватан площею у 380 тисяч квадратних метрів. Це резиденція уряду, тут мають офіси президент і кронпринц. Саме тут приймають іноземних державних гостей. Позолочені двері, стіни з мармуру і строкаті мозаїки - все це має справляти враження на гостей збудованого 2015 року палацу, який віднедавна відкритий для відвідин всіма охочими.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Флагшток-велетень
Це - офіційна резиденція президента Таджикистану: Касрі Міллат або "Білий дім". Перед будівлею розташований флагшток заввишки у 165 метрів, який вважається другим заввишки у світі. Рекордсменом же на цей момент є флагшток у Джидді в Саудівській Аравії, який сягає 171 метра в висоту.
Автор: Рагель Кляйн