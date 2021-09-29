 Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 29.09.2021

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Культура й стиль життя

Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда (фотогалерея)

25-й фільм про Джеймса Бонда цього тижня відсвяткував світову прем'єру. Для тих, хто насилу може дочекатися, аби самому подивитись на екрані нові пригоди суперагента, пропонуємо помилуватися автомобілями суперагента.

  • Доктор Ноу (1962): Sunbeam Alpine Convertible

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Доктор Ноу" (1962): Sunbeam Alpine Convertible

    Бойові сцени, перестрілки, гонитви - і суперагент, який з будь-якої ситуації виходить живим і неушкодженим: Бонд, Джеймс Бонд - як він сам ненав'язливо представляється. Ось уже понад 50 років його неможливо уявити без гарних дівчат і шикарних автомобілів. На фото - марка Sunbeam Alpine Convertible, якою агент 007 у виконанні Шона Коннері керував у найпершій стрічці бондіани.

  • Кульова блискавка (1965): Aston Martin DB5

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Кульова блискавка" (1965): Aston Martin DB5

    Вважається, що Aston Martin DB5 - одна з найзнаменитіших машин бондіани. В "Кульовій блискавці" це авто нашпиговано безліччю гаджетів. Два автомобілі були задіяні безпосередньо на зйомках, а ще два використовували для реклами.

  • Живеш тільки двічі (1967): Toyota 2000 GT

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Живеш тільки двічі" (1967): Toyota 2000 GT

    У фільмі "Живеш тільки двічі" дія в основному розгортається в Японії. Відповідно, секретний агент Джеймс Бонд їздить на японському автомобілі - Toyota 2000 GT. У період з 1967 по 1970 роки була випущена всього 351 така модель. Її можна було купити за 2,4 мільйона єн. На щастя, Бонду за неї платити не довелося.

  • Діаманти залишаються назавжди (1971): Ford Mustang Mach

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Діаманти залишаються назавжди" (1971): Ford Mustang Mach

    I цей фільм запам'ятався як дуже видовищним на ті часи автомобільним трюком, так і непростимим огріхом. Бонд (Шон Коннері), втікаючи від погоні на Ford Mustang Mach I, ставить авто на два правих колеса - і долає вузький проїзд. Але виїжджає з нього - на лівих колесах. А все тому, що зйомки вели двоє людей. Промах помітили надто пізно - і вирішили таку складну сцену не перезнімати.

  • Живи та дай померти (1973): Mini Moke

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Живи та дай померти" (1973): Mini Moke

    Взагалі-то в цьому фільмі у Бонда (Роджер Мур) немає службового автомобіля. Тільки в одній сцені ми бачимо його за кермом Mini Moke. Не зовсім типове для Бонда авто, але все одно привертає увагу!

  • Чоловік із золотим пістолетом (1974): AMС Hornet

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Чоловік із золотим пістолетом" (1974): AMС Hornet

    AMC Hornet у фільмі "Чоловік із золотим пістолетом" - теж не зовсім службовий автомобіль. Бонд (Роджер Мур) викрадає його в одного автодилера в Бангкоку і виконує на ньому один з найбільш легендарних трюків в історії бондіани - стрибок через річку з поворотом на 360 градусів навколо своєї осі.

  • Шпигун, який мене кохав (1977): Lotus Esprit S1

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Шпигун, який мене кохав" (1977): Lotus Esprit S1

    Нарешті у Бонда (Роджер Мур) знову справжній службовий автомобіль: Lotus Esprit S1. Він отримує прізвисько "Мокра Неллі", оскільки за необхідності здатний трансформуватися в підводний човен. Під водою Бонд навіть може запускати з нього зенітні ракети. Що за диво-автомобіль!

  • Місячний гонщик (1979): Bentley 1930

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Місячний гонщик" (1979): Bentley 1930

    У фільмі "Місячний гонщик" (в ролі Бонда - знову Роджер Мур), дія якого розгортається в космосі, автомобіля у агента 007 немає, але там показують оригінальний Bentley 1930. До речі, саме цей автомобіль був особистим транспортом шпигуна Бонда за книгами Яна Флемінга. Bentley фігурував в двох творах з циклу про Бонда і потім розлетівся на шматочки під час гонитви в книзі "Місячний гонщик".

  • Восьминіжка (1983): Range Rover Classic Convertible

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Восьминіжка" (1983): Range Rover Classic Convertible

    Автомобіль Бонда (Роджер Мур) у фільмі "Восьминіжка", дія якого розгортається в неназваній латиноамериканській країні, в Східному Берліні і в Індії, - Range Rover Classic Convertible, який ніколи не був доступний для продажу. Виробник виготовив модель спеціально для цього фільму.

  • Іскри з очей (Живі вогні) (1987): Aston Martin V8 Volante

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Іскри з очей" ("Живі вогні") (1987): Aston Martin V8 Volante

    У цьому фільмі Бонд (Тімоті Далтон) повертається до Aston Martin, цього разу це модель V8 Volante. Її оснащення вражає: покришки з висувними шипами, лижі і навіть реактивний двигун. Для пересування у горах - ідеально.

  • Золоте око (1995): BMW Z3

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Золоте око" (1995): BMW Z3

    У цій стрічці у Бонда (Пірс Броснан) з'являється перший BMW: творці картини уклали контракт з німецьким автовиробником. BMW Z3 став абсолютним хітом. Він випускався до 2002 року.

  • Завтра не помре ніколи (1997): BMW 750 iL

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Завтра не помре ніколи" (1997): BMW 750 iL

    У фільмі "Завтра не помре ніколи" автомобілем Бонда (Пірс Броснан) знову стає BMW - цього разу 750 iL, "нашпигований" усілякими деталями. Тут і броньоване скло, і ракети, і кулемети, а також система дистанційного керування. У цій стрічці Бонд сідає і за кермо мотоцикла - природно, теж BMW (модель R1200C).

  • Помри, але не зараз (2002): Aston Martin Vanquish

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Помри, але не зараз" (2002): Aston Martin Vanquish

    У 2002 році Бонд (Пірс Броснан) знову ганяє на Aston Martin - цього разу на Vanquish V12. Серед його "наворотів" - ракети, кулемети, алюмінієвий кузов з вуглецевого волокна. А ще він може ставати невидимим. Запам'яталася сцена гонитви на замерзлому озері, де за Aston Martin гнався Jaguar XKR з відкидним верхом.

  • Казино Рояль (2006): Aston Martin DBS

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    Казино "Рояль" (2006): Aston Martin DBS

    На Aston Martin DBS, за кермом якого Бонд (Деніел Крейг) роз'їжджає у фільмі "Казино "Рояль", шпигун робить унікальний пірует. Їдучи вночі по дорозі, він раптом помічає на шляху кохану, яку раніше викрали лиходії. Останньої миті Бонд різко повертає кермо, автомобіль заносить, і він перевертається 8 разів.

  • 007 Координати Скайфолл (2012): Land Rover Defender

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "007 Координати "Скайфолл" (2012): Land Rover Defender

    Бонд (Деніел Крейг) намагається наздогнати лиходія, який викрав особливо важливу інформацію. Спочатку він влаштовує гонитву на Land Rover Defender, лиходій же їде на Audi A5. Під час зйомок було розбито 15 Audi і близько десятка Land Rover Defender.

  • Не час помирати (2021): Aston Martin Rapide E

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Не час помирати" (2021): Aston Martin Rapide E

    Джеймс Бонд (Деніел Крейг) - "зелений"? Так-так, в 25-му фільмі бондіани суперагент рятує світ, пересівши за кермо автомобіля з електричним приводом - Aston Martin Rapide E. Роздрібна ціна цього авто - близько 297500 євро. До цього Джеймс Бонд завжди керував машинами з двигуном внутрішнього згоряння. Але віяння часу не обійшли стороною і 007 він стає екологічно свідомим.

    Автор: Наталія Корольова


  • Доктор Ноу (1962): Sunbeam Alpine Convertible

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Доктор Ноу" (1962): Sunbeam Alpine Convertible

    Бойові сцени, перестрілки, гонитви - і суперагент, який з будь-якої ситуації виходить живим і неушкодженим: Бонд, Джеймс Бонд - як він сам ненав'язливо представляється. Ось уже понад 50 років його неможливо уявити без гарних дівчат і шикарних автомобілів. На фото - марка Sunbeam Alpine Convertible, якою агент 007 у виконанні Шона Коннері керував у найпершій стрічці бондіани.

  • Кульова блискавка (1965): Aston Martin DB5

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Кульова блискавка" (1965): Aston Martin DB5

    Вважається, що Aston Martin DB5 - одна з найзнаменитіших машин бондіани. В "Кульовій блискавці" це авто нашпиговано безліччю гаджетів. Два автомобілі були задіяні безпосередньо на зйомках, а ще два використовували для реклами.

  • Живеш тільки двічі (1967): Toyota 2000 GT

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Живеш тільки двічі" (1967): Toyota 2000 GT

    У фільмі "Живеш тільки двічі" дія в основному розгортається в Японії. Відповідно, секретний агент Джеймс Бонд їздить на японському автомобілі - Toyota 2000 GT. У період з 1967 по 1970 роки була випущена всього 351 така модель. Її можна було купити за 2,4 мільйона єн. На щастя, Бонду за неї платити не довелося.

  • Діаманти залишаються назавжди (1971): Ford Mustang Mach

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Діаманти залишаються назавжди" (1971): Ford Mustang Mach

    I цей фільм запам'ятався як дуже видовищним на ті часи автомобільним трюком, так і непростимим огріхом. Бонд (Шон Коннері), втікаючи від погоні на Ford Mustang Mach I, ставить авто на два правих колеса - і долає вузький проїзд. Але виїжджає з нього - на лівих колесах. А все тому, що зйомки вели двоє людей. Промах помітили надто пізно - і вирішили таку складну сцену не перезнімати.

  • Живи та дай померти (1973): Mini Moke

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Живи та дай померти" (1973): Mini Moke

    Взагалі-то в цьому фільмі у Бонда (Роджер Мур) немає службового автомобіля. Тільки в одній сцені ми бачимо його за кермом Mini Moke. Не зовсім типове для Бонда авто, але все одно привертає увагу!

  • Чоловік із золотим пістолетом (1974): AMС Hornet

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Чоловік із золотим пістолетом" (1974): AMС Hornet

    AMC Hornet у фільмі "Чоловік із золотим пістолетом" - теж не зовсім службовий автомобіль. Бонд (Роджер Мур) викрадає його в одного автодилера в Бангкоку і виконує на ньому один з найбільш легендарних трюків в історії бондіани - стрибок через річку з поворотом на 360 градусів навколо своєї осі.

  • Шпигун, який мене кохав (1977): Lotus Esprit S1

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Шпигун, який мене кохав" (1977): Lotus Esprit S1

    Нарешті у Бонда (Роджер Мур) знову справжній службовий автомобіль: Lotus Esprit S1. Він отримує прізвисько "Мокра Неллі", оскільки за необхідності здатний трансформуватися в підводний човен. Під водою Бонд навіть може запускати з нього зенітні ракети. Що за диво-автомобіль!

  • Місячний гонщик (1979): Bentley 1930

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Місячний гонщик" (1979): Bentley 1930

    У фільмі "Місячний гонщик" (в ролі Бонда - знову Роджер Мур), дія якого розгортається в космосі, автомобіля у агента 007 немає, але там показують оригінальний Bentley 1930. До речі, саме цей автомобіль був особистим транспортом шпигуна Бонда за книгами Яна Флемінга. Bentley фігурував в двох творах з циклу про Бонда і потім розлетівся на шматочки під час гонитви в книзі "Місячний гонщик".

  • Восьминіжка (1983): Range Rover Classic Convertible

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Восьминіжка" (1983): Range Rover Classic Convertible

    Автомобіль Бонда (Роджер Мур) у фільмі "Восьминіжка", дія якого розгортається в неназваній латиноамериканській країні, в Східному Берліні і в Індії, - Range Rover Classic Convertible, який ніколи не був доступний для продажу. Виробник виготовив модель спеціально для цього фільму.

  • Іскри з очей (Живі вогні) (1987): Aston Martin V8 Volante

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Іскри з очей" ("Живі вогні") (1987): Aston Martin V8 Volante

    У цьому фільмі Бонд (Тімоті Далтон) повертається до Aston Martin, цього разу це модель V8 Volante. Її оснащення вражає: покришки з висувними шипами, лижі і навіть реактивний двигун. Для пересування у горах - ідеально.

  • Золоте око (1995): BMW Z3

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Золоте око" (1995): BMW Z3

    У цій стрічці у Бонда (Пірс Броснан) з'являється перший BMW: творці картини уклали контракт з німецьким автовиробником. BMW Z3 став абсолютним хітом. Він випускався до 2002 року.

  • Завтра не помре ніколи (1997): BMW 750 iL

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Завтра не помре ніколи" (1997): BMW 750 iL

    У фільмі "Завтра не помре ніколи" автомобілем Бонда (Пірс Броснан) знову стає BMW - цього разу 750 iL, "нашпигований" усілякими деталями. Тут і броньоване скло, і ракети, і кулемети, а також система дистанційного керування. У цій стрічці Бонд сідає і за кермо мотоцикла - природно, теж BMW (модель R1200C).

  • Помри, але не зараз (2002): Aston Martin Vanquish

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Помри, але не зараз" (2002): Aston Martin Vanquish

    У 2002 році Бонд (Пірс Броснан) знову ганяє на Aston Martin - цього разу на Vanquish V12. Серед його "наворотів" - ракети, кулемети, алюмінієвий кузов з вуглецевого волокна. А ще він може ставати невидимим. Запам'яталася сцена гонитви на замерзлому озері, де за Aston Martin гнався Jaguar XKR з відкидним верхом.

  • Казино Рояль (2006): Aston Martin DBS

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    Казино "Рояль" (2006): Aston Martin DBS

    На Aston Martin DBS, за кермом якого Бонд (Деніел Крейг) роз'їжджає у фільмі "Казино "Рояль", шпигун робить унікальний пірует. Їдучи вночі по дорозі, він раптом помічає на шляху кохану, яку раніше викрали лиходії. Останньої миті Бонд різко повертає кермо, автомобіль заносить, і він перевертається 8 разів.

  • 007 Координати Скайфолл (2012): Land Rover Defender

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "007 Координати "Скайфолл" (2012): Land Rover Defender

    Бонд (Деніел Крейг) намагається наздогнати лиходія, який викрав особливо важливу інформацію. Спочатку він влаштовує гонитву на Land Rover Defender, лиходій же їде на Audi A5. Під час зйомок було розбито 15 Audi і близько десятка Land Rover Defender.

  • Не час помирати (2021): Aston Martin Rapide E

    Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

    "Не час помирати" (2021): Aston Martin Rapide E

    Джеймс Бонд (Деніел Крейг) - "зелений"? Так-так, в 25-му фільмі бондіани суперагент рятує світ, пересівши за кермо автомобіля з електричним приводом - Aston Martin Rapide E. Роздрібна ціна цього авто - близько 297500 євро. До цього Джеймс Бонд завжди керував машинами з двигуном внутрішнього згоряння. Але віяння часу не обійшли стороною і 007 він стає екологічно свідомим.

    Автор: Наталія Корольова


    

DW.COM

Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

25-й фільм про Джеймса Бонда цього тижня відсвяткував світову прем'єру. Для тих, хто насилу може дочекатися, аби самому подивитись на екрані нові пригоди суперагента, пропонуємо помилуватися автомобілями суперагента.  

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