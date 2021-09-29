Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда (фотогалерея)

Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

"Місячний гонщик" (1979): Bentley 1930

У фільмі "Місячний гонщик" (в ролі Бонда - знову Роджер Мур), дія якого розгортається в космосі, автомобіля у агента 007 немає, але там показують оригінальний Bentley 1930. До речі, саме цей автомобіль був особистим транспортом шпигуна Бонда за книгами Яна Флемінга. Bentley фігурував в двох творах з циклу про Бонда і потім розлетівся на шматочки під час гонитви в книзі "Місячний гонщик".