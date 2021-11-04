Лауреатом Букерівської премії став письменник з ПАР Деймон Галгут

Лауреатом Букерівської премії 2021 року став 57-річний південноафриканський письменник і драматург Деймон Галгут за роман "Обіцянка" (The Promise). Ім'я переможця назвали увечері середи, 3 листопада, на урочистій церемонії у Лондоні.

У романі "Обіцянка" автор розповідає про життя білої сім'ї на його батьківщині - у Південно-Африканській Республіці (ПАР). Роман охоплює період пізнього апартеїду 1980-х і закінчується подіями сучасності і президентством Джейкоба Зуми.

Галгут раніше уже двічі потрапляв до короткого списку премії - у 2003 та 2010 роках, однак лише зараз його роботу високо оцінило журі, передає агенція Reuters.

Аавтор народився у місті Преторія у ПАР. Свій перший роман він написав у 17 років.

Букерівська премія - одна з найпрестижніших нагород серед англомовної літератури, вона була заснована в 1969 році. Переможець отримує грошову винагороду у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 59 тисяч євро у перерахунку).

У 2020 році Букерівську премію отримав шотландсько-американський письменник Дуглас Стюарт за роман "Шагі Бейн".