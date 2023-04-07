Крашанки на водограях - Німеччина готується до Великодня

Традиція прикрашати колодязі та фонтани на Великдень виникла у Франконській Швейцарії на початку минулого століття.

Великодні фонтани або Великодні джерельця (Osterbrunnen) - особлива святкова традиція багатьох регіонів у південній частині Німеччини, переважно - у Баден-Вюртемберзі та Баварії. Приблизно за тиждень до Світлого Христового Воскресіння тут прикрашають фонтани та старі колодязі на центральних площах, перед храмами, ратушами та в інших місцях.

Для цього встановлюють металевий або дерев'яний каркас, на якому кріплять зелені гілки - живі хвойні, вічнозелені чагарники або штучні. Великодню корону потім прикрашають стрічками, гірляндами та сотнями чи навіть тисячами крашанок.

Шехінген

Фото: Marius Bulling/Ostalb Network/picture alliance

Шехінген розташований у регіоні Східний Альгой поблизу Штутгарта. Тутешній великодній фонтан вважається найбільшим та найкрасивішим у Баден-Вюртемберзі.

Фото: Marius Bulling/Ostalb Network/picture alliance

Цьогоріч для водограю в Шехінгені використали 12 500 великодніх яєць, розмальованих вручну. Яєць підготували більше, але через сильний вітер під час прикрашання фонтана близько п'яти сотень яєць розбилися.

Фото: Jan-Philipp Strobel/dpa/picture alliance

Ця фотографія зроблена у Шехінгені у 2017 році, коли тут відзначали 15-річчя фонтана. У попередньому році він постраждав через сильний град, тож цього разу довелося попрацювати більше, щоб розфарбувати нові яйця на заміну розбитим.

Фото: Egon Bömsch/imageBROKER/picture alliance

2016 року фонтан у Шехінгені прикрашали пасхальні яйця, на яких були намальовані різні карнавальні маски.

Фото: Bildagentur-online/Forkel/picture alliance

Ще старіша світлина - 2014 року, коли у Шехінгені вирішили оформити серію крашанок зображеннями у стилі поштових марок, присвячених, зокрема, героям популярних мультфільмів та коміксів.

Бібербах

Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Ця фотографія зроблена перед Великоднем 2023 року у Бібербаху у Франконській Швейцарії - баварському регіоні, де, власне, і зародилася ця традиція. Нині лише у цьому регіоні налічується близько двох сотень великодніх фонтанів. Тут навіть організують спеціальні автобусні тури для тих, хто хоче помилуватися цими святковими видовищами.

Фото: Daniel Löb/dpa/picture alliance

Перші усні свідчення про такий фонтан у Франконській Швейцарії датовані 1909 роком. Точні обставини появи фонтана невідомі. Згідно з однією з версій, прикраса сільських колодязів чи фонтанів на Великдень демонструє особливе ставлення мешканців цих місць до води - джерела життя. Через геологічні особливості Франконської Швейцарії води тут менше, ніж у багатьох інших частинах Німеччини.

Фото: Uta Poss/picture alliance

Так великодній фонтан у Бібербасі виглядав у морозний Великдень 2012 року. Загалом для прикраси фонтана тут використовують близько 10 тисяч крашанок. У підготовці та створенні бере участь усе село - близько трьохсот осіб.

Хайлігенштадт

Фото: David Ebener/dpa/picture alliance

Цей фонтан розташований на Ринковій площі у громаді Хайлігенштадт біля Нюрнберга. Вперше його прикрасили на Великдень 1959 року - він вважається одним із найкрасивіших у Баварії. Тільки у цій невеликій громаді, у якій мешкає менше чотирьох тисяч людей, налічується півтора десятки великодніх фонтанів.

Мільтенберг

Фото: Jo Holz/Dumont/picture-alliance

Мільтенберг - місто у баварському регіоні Нижня Франконія. Традиція прикрашання фонтана існує вже давно. Завершення робіт усі учасники відзначають спільно за кавою та випічкою.

Бад-Райхенхалль

Фото: ROHA/Fürmann/Shotshop/picture alliance

Цей фонтан на баварському курорті Бад-Райхенхалль присвячений ранньохристиянському мученику - святому Флоріану Лорхському. Щоразу тут обирають нове поєднання кольорів. Загалом використовують близько 500 крашанок.

Цайль-на-Майні

Фото: picture alliance/dpa

А так традиція виглядає у баварському містечку Цайль-ам-Майн у Нижній Франконії - на площі посред старих фахверкових будинків.