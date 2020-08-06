Країни ЄС підписали ноту протесту на захист "Північного потоку-2"

24 держави Європейського Союзу підписали ноту протесту проти втручання США у будівництво газогону "Північний потік-2". У європейських дипломатичних колах ввечері у четвер, 13 серпня, підтвердили німецькому виданню Die Welt, що демарш, який містить звинувачення в порушенні міжнародного права, направлений МЗС США ще у середу.

Незважаючи на те, що далеко не всі члени ЄС беруть участь у будівництві газопроводу або підтримують його, в організації вдалося виробити практично єдину позицію. Тільки три країни відмовилися підтримати ноту протесту - інформації про те, які саме, наразі немає.

Зміст демаршу повторює заяву верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, зроблену 17 липня. У ній він висловив глибоку занепокоєність випадками застосування санкцій проти європейських компаній та їхніх інтересів. "Європейська політика повинна визначатися в Європі, а не третіми країнами", - зазначив він.

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У вівторок німецько-фінська енергетична компанія Uniper в своєму звіті попередила акціонерів, що через американські санкції "зросла ймовірність того, що будівництво газопроводу затягнеться або взагалі не буде завершено".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2"

США виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи з прокладання труб дном Балтійського моря припинені через санкції США щодо європейських підрядників, що вступили в силу в грудні 2019 року. Заходи передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

Після вступу санкцій в силу швейцарська компанія Allseas призупинила участь в проекті. Судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло з Находки в німецький порт Мукран ще у травні, але данська влада заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнхольм, пояснивши це нерестом тріски.

Між тим на початку липня 2020 року Данське енергетичне агентство дозволило використовувати при будівництві "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні країни трубоукладальні судна з якірним позиціонуванням на додаток до суден з динамічним позиціонуванням. У своєму повідомленні агентство підкреслило, що продовження робіт із використанням суден з якірним позиціонуванням дозволено, оскільки решта трубопроводу, яку мають побудувати в Данії, лежить за межами району захоронення хімічної зброї, де не рекомендовано використання якорів і тралення дна.