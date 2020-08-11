Коронавірус в Україні: кількість жертв перевищила 2000

За минулу добу в Україні зафіксовано 1732 нових випадки COVID-19, що є новим антирекордом від початку епідемії. Відповідні дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України у п'ятницю, 14 серпня.

Антирекорд добової кількості нових випадків COVID-19 в Україні встановлюється вже другий день поспіль: 13 серпня повідомлялося про 1592 нових заражених.

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Більше 20 тисяч померлих від COVID-19

За минулу добу від спричиненої коронавірусом хвороби в Україні померли 19 людей. Таким чином загальна кількість жертв COVID-19 в Україні від початку епідемії сягнула 2011.

Загалом станом на ранок п'ятниці коронавірусом в Україні інфікувалися 87 872 особи. З них 46 797 людей вже одужали, при цьому лише за минулу добу - 581 особа.

Втім, кількість активних випадків в країні продовжує збільшуватися. Зараз вона сягає 39 064 - це на 1132 випадки більше, ніж минулої доби.

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Харківська область - лідер за поширенням коронавірусу

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу зафіксували на Харківщині (205). Серед лідерів цього антирейтингу продовжує залишатися Львівська область із 184 випадками. На третьому місці знаходиться Одещина зі 160 новими інфікованими коронавірусом за добу.