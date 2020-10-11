Коронавірус в Україні: 5133 нові випадки за добу, 107 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 5133 нові випадки зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у вівторок, 13 жовтня. За минулу добу померли 107 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2152 особи одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській (439), Львівській (341) і Дніпропетровській областях (305), а також у Києві (397),.

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 270 тисяч випадків інфікування, 5122 людини із коронавірусом померли, більш ніж 116 тисяч пацієнтів одужали.

Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося про найбільшу добову кількість жертв в Україні: померли 108 людей, у яких підтвердили зараження коронавіірусом.

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