Коронавірус: Італія запроваджує жорсткий локдаун

Зважаючи на швидкі темпи поширення коронавірусу SARS-CoV-2, уряд Італії вдруге цього року оголошує жорсткий локдаун в країні. Він діятиме з 21 грудня до 6 січня, заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у ніч на суботу, 19 грудня, після засідання уряду.

Усі магазини, які не торгують товарами для задоволення щоденних потреб, а також ресторани і бари мають бути зачинені. Переміщення людей з одного регіону в інший також забороняється, причому винятки не передбачені навіть для тих, хто має два місця проживання. Залишати власні домівки дозволяється лише в обмежених випадках. Так, люди з кожного домогосподарства можуть виходити на вулицю лише раз на день. Винятки з усіх встановлених обмежень можуть обґрунтовуватись тільки роботою або станом здоров'я.

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Урядом передбачено деяке послаблення обмежень з 28 до 30 грудня, а також 4 січня. У ці дні будуть відчинені магазини і дозволено переміщення людей без зазначення причин.

Італія, де проживають близько 60 мільйонів людей, була однією з перших країн Європи, яка серйозно постраждала від коронавірусу ще навесні, на початку пандемії. Нині Італія входить до десятки країн світу, які нараховують найвищу кількість зафіксованих заражень коронавірусом. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), загалом в Італії на даний момент зареєстрували 1,9 мільйона заражень. 67,9 тисячі людей, у яких була виявлена коронавірусна хвороба COVID-19, померли.