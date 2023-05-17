Корегувальника вогню у Львові засудили до довічного

Суд у Львові визнав винним у держзраді 47-річного чоловіка, який фотографував військові об'єкти для РФ. Його засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Залізничний районний суд Львова визнав винним у державній зраді 47-річного чоловіка, який фотографував для росіян військові об'єкти у Львівській області. Його засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Про це в середу, 17 травня, повідомив "Судовий репортер".

Чоловіка затримали вдома в травні минулого року. З вікон будинку він робив фото залізничних колій для росіян. Під час обшуку в нього вилучили телефон, у якому виявили докази.

За даними слідства, він надсилав представникам РФ у Telegram дані про розташування військових об'єктів, пересування військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ), координати об'єктів критичної інфраструктури на Львівщині, зокрема п'яти мостів. Крім того, він фіксував на телефон наслідки російських ракетних ударів по Львову. Загалом ідеться про 25 епізодів передачі інформації.

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"Обвинувачений, окрім отриманих завдань, самостійно з ідеологічних мотивів шукав інформацію і передавав її росіянам", - пише видання. У його телефоні виявили фото з комуністичною та російською символікою, зокрема провоєнними символами Z, а також підписки на російські пропагандистські телеграм-канали.

Обвинувачений - громадянин України, який народився в Бурятії у РФ. У 2000-х роках він був засуджений за шахрайство. До початку повномасштабної війни Росії проти України періодично їздив працювати у РФ. У телефоні чоловіка знайшли завантажені з сайту московського міграційного центру бланки заяв про видачу посвідки на проживання, а також фото листа міністерства внутрішніх справ РФ від 2021 року, з якого зрозуміло, що він хотів отримати російське громадянство.

Як зазначає видання, адвокат намагався переконати суд, що його підзахисний, імовірно, перестав бути громадянином України, тому його не можуть судити за держзраду. Сам чоловік провини не визнав. Журналісти зазначають, що під час оголошення вироку він посміхався, а примірник рішення взяти відмовився, сказавши, що його треба відправити до Верховного суду.