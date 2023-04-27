Комітет ЄП схвалив зняття ще на рік мит на експорт з України
Тетяна Кирилюк
2 год. тому
Чинний регламент скасування ввізних мит на товари з України до ЄС діє до 5 червня 2023 року. Комітет з міжнародної торгівлі Європарламенту схвалив його продовження на рік.
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Комітет з міжнародної торгівлі Європарламенту у четвер, 27 квітня, схвалив продовження на рік дії регламенту про скасування ввізних мит на український експорт. Про це повідомляється на офіційному сайті Європарламенту.
Йдеться про ввізні мита, антидемпінгові мита та захисні заходи щодо українського експорту до ЄС. Рішення ухвалене на тлі агресивної війни Росії, яка обмежує можливості України торгувати з рештою світу, йдеться у поширеному пресрелізі.
"Ці заходи є ключовими для посилення стійкості України як сьогодні, так і в розрізі майбутнього, оскільки ми працюємо над поступовою інтеграцією України у внутрішній ринок ЄС", - коментує рішення євродепутатка Сандра Калнієте.
Сільгосппродукція, фракти та овочі
Скасування мит стосується фруктів та овочів, щодо яких діє система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот.