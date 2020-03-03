Коментар: Ми, наш страх і коронавірус

Водійка таксі, яка везе мене з редакції до Інституту імені Роберта Коха в Берліні, має власне ставлення до головної теми в Німеччині. Вона запитує: "Що станеться, якщо газети напишуть: "Не бійтесь рожевих слонів!" Тоді люди скажуть: "Господи, невже в нас є рожеві слони?"

Це дуже влучне змалювання того, що Німеччина нині переживає з новим коронавірусом з Китаю. Відрядження скасовуються, також і по Німеччині. Пляшки з дезінфекційними засобами несподівано з'явились в офісах. Приймальні в лікарів забиті. Тест на коронавірус хочуть зробити й ті, у кого взагалі немає симптомів хвороби COVID-19. У Німеччині скасували ярмарки, під питанням партійні з'їзди. Утім, щоранку громадський транспорт переповнений - а як же ще? Може, справді, треба дослухатись порад науковців і всім разом піти на карантин?

Єнс Турау, кореспондент DW в Берліні

Чи потрібно купляти про запас?

Ні, ми цього не робимо. Хоча... Може, мають рацію науковці, які кажуть, що якщо кожен два тижні залишатиметься там, де він є, то у вірусу не буде шансів? Адже в Німеччині, на відміну від Італії,епідемія, як кажуть експерти, поки що залишається в локалізованій стадії. Це означає, що інфікованих ізолюють і лікують, встановлюють осіб, з якими вони перебували в контакті. Можуть закрити дитячий садочок чи школу. Однак не країну.

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А, може, саме тому треба закупитись, як це деінде уже роблять?

Якщо суспільство стикається зі страхом, то воно, треба визнати, з'їжджає з глузду - особливо, на жаль, німецьке суспільство. Тож люди скуповують захисні маски, хоча, за даними фахівців, ті нічого не дають. Але їх терміново потребують лікарі і клініки. Злочином є крадіжка масок, або перепродаж їх потім за вищими цінами через інтернет. Хоча таке вдається тільки там, де люди легко впадають в істерику й створюють "чорний ринок".

На пресконференціях міністра охорони здоров'я Єнса Шпана (Jens Spahn) або експертів Інституту імені Роберта Коха ставлять запитання, які свідчать, якими дурними можуть бути журналісти. Чому до цього часу не розроблена вакцина, запитають деякі обуреним тоном? Найвідоміший тепер в Німеччині вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten), який з зарубіжними колегами гарячково намагається винайти саме цю вакцину, повинен брати себе в руки і давати одні й ті самі відповіді: вірус новий, багато невідомих, ми працюємо, але швидше нам не вдається. Його погляд свідчить - через ці запитання він втрачає час.

Таким чином ми просуваємося через епідемію. Міжнародний туристичний ярмарок в Берліні скасований, Ганноверський промисловий - перенесений. Матчі Бундесліги будуть, але на порожніх стадіонах. Уряд рекомендує скасовувати масові заходи, де беруть участь понад тисяча осіб - влада земель прислухається і скасовує. За словами керівника Інституту імені Роберта Коха, нові випадки зараження встановлюють уже всередині країни, тобто вірус уже не привозять у Німеччину з-за кордону. Це добра новина: адже таким чином можна звузити коло контактних осіб, а експертам зосередитись на боротьбі з вірусом всередині країни.

Колективний страх

По суті, ми маємо справу з колективним страхом. У нашому благополучному, технічно розвиненому та автоматизованому світі ми не звикли мати непередбачуваних речей. А ще ми вельми готові відштовхуватися від найгіршого.

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Ми ж знаємо, що у холодні пори року лютує грип. От тільки для порівняння: станом на 5 березня від початку року в Німеччині на нього захворіли уже понад 100 тисяч людей і близько 200 померли. Серед них багато літніх, уже хворих та ослаблених людей. Однак ці цифри не роблять заголовків. Це як з перельотами: експерти, посилаючись на статистику, не втомлюються повторювати, що літак - найбезпечніший транспортний засіб. Небезпека загинути в ДТП - набагато вища. Але картинки авіакатастроф закарбовуються в пам'яті. Тисячі успішних стартів і посадок літаків щодня - це просто, про це не варто писати.

"Німеччино, розслабся!"

У цілому, як я спостерігаю, лікарі, медпрацівники та науковці в Німеччині ще знаходять раду з коронавірусом. Зрозуміло, що система охорони здоров'я має слабкі місця, відділи охорони здоров'я на місцях перевантажені, персоналу не вистачає. А глобалізація має свій божевільний бік, у чому ми зараз переконалися, якщо усвідомити, скільки медикаментів виробляється в Китаї і скільки їх зараз не вистачає.

Коли вдома я по-справжньому виходжу з себе через дрібниці, то мої діти кажуть мені: "Тато, розслабся!" Спочатку це виносило мені мозок. Але тепер я сам можу відповісти: "Німеччино, розслабся!" Давайте поставимось до вірусу серйозно, послухаємо експертів, триматимемо себе в руках. Не забуваймо мити руки, відмовимось від рукостискання і посміхатимемось замість нього. І не будемо відштовхуватися від найгіршого.