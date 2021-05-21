 ″Колишній син″: у Києві відбулася прем′єра забороненої у Мінську вистави | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 21.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

"Колишній син": у Києві відбулася прем'єра забороненої у Мінську вистави

У Києві відбулася прем'єра вистави за мотивами роману білоруського письменника Саші Філіпенка "Колишній син", яку заборонили показувати в Мінську. З вистави глядачі виходили зі сльозами на очах.

Сцена з вистави Колишній син під час прем'єри в Києві

Сцена з вистави "Колишній син" під час прем'єри в Києві

"Документи! З якою метою прийшли? Заборонена символіка є?" Так на майданчику "Сцена 6" Національного центру Олександра Довженка в Києві зустрічали глядачів білетери у формі білоруських силовиків з кийками, відразу ж занурюючи в атмосферу реальності Білорусі літа 2020 року. Саме так розпочалася прем'єра вистави за мотивами роману білоруського письменника Саші Філіпенка "Колишній син", яку заборонили показувати в Мінську.

Вийти з коми

Хоча дія роману "Колишній син", за яким поставлено спектакль, відбувається у 1999 році після трагедії на Немізі в центрі Мінська (масова тиснява біля станції метро, у результаті якої загинули 53 особи. - Ред.) і десять років по тому, але атмосфера на сцені співзвучна з білоруськими протестами 2020 року. Головний герой роману, підліток Франциск, який впав у кому в результаті тисняви ​​в підземному переході, приходить до тями через десять років і розуміє, що за цей час у країні нічого не змінилося, але він сам і люди навколо змінилися.

Вистава Колишній син під час прем'єри в Києві

Одна зі сцен з вистави "Колишній син" під час прем'єри в Києві

Дія спектаклю відбувається у країні з вічним президентом Лукашенком, із нескінченними фальсифікаціями на виборах, із силовиками, які б'ють людей, і повною безвихіддю. На цьому тлі розігрується справжня драма сім'ї, яка живе у цій атмосфері, але намагається жартувати, читати, любити і сподіватися.

Володимир Ушаков

Режисер Володимир Ушаков

"Хоча цей роман був написаний у 2012 році, але він точно зображає ситуацію в Білорусі 2020 року, коли були вибори: нинішній режим весь час дотримується однієї тактики - насильства й терору. Але у романі головний герой зумів вижити, вийти з коми. У своїй постановці ми хотіли показати силу білоруського народу і людей, які здатні на неймовірне, коли їхня терпіння доходить до краю", - розповів DW головний режисер вистави, художній керівник Сучасного художнього театру в Мінську Володимир Ушаков.

Співзвучна українцям тема

"Колишнього сина" планували ставити у Мінську. Колектив Сучасного художнього театру працював над постановкою вісім місяців, але білоруська влада зробила все, аби прем'єра в Білорусі не відбулася. Управління культури міськвиконкому Мінська не видало гастрольне посвідчення для вистави, а сам театр закрили. Режисер був змушений виїхати з Білорусі до України. Тому спектакль вирішили показати глядачам у Києві. У постановці грають білоруські актори, які раніше емігрували до України, а також їхні колеги з українських театрів.

Вистава Колишній син під час показу в Києві

Актори, які зіграли у виставі "Колишній син"

А ті актори Сучасного художнього театру, яким не вдалося покинути Мінськ, записали спектакль на відео, яке 21 травня з'явиться на інтернет-ресурсах та офіційних сторінках театру в соцмережах. "Народилася ідея провести цю паралель між Мінськом і Києвом, тому що дуже важливо, аби спектакль бачили глядачі. Тут нас дуже підтримують інші театри, люди, актори, які пройшли Майдан. Тема протесту дуже співзвучна українцям", - вважає Ушаков.

Аншлаг під час прем'єри

У залі "Сцена 6" був аншлаг. Усі місця були зайняті - з урахуванням обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19. Багато людей були у біло-червоних масках або з іншою символікою білоруського протесту 2020 року: біло-червоними браслетами або з квітами того ж кольору. Деякі з них уже тривалий час живуть в Україні, хтось недавно переїхав з Білорусі, дехто приїхав з Росії, Польщі, щоб подивитися постановку на гостру політичну тему.

Вистави Колишній син у Києві

Глядачі на прем'єрі вистави "Колишній син" у Києві

Крім того, багато киян прийшли на знак солідарності з білоруським народом, а дехто - із глядацько-читацького інтересу. "Я дуже люблю твори Саші Філіпенка. Перечитала всі його твори. "Колишній син" - мій улюблений. Дуже цікаво, як його реалізують на сцені. Хочу знову пережити емоції, отримані від книги", - говорить київська фотографка Ольга Закревська.

Емоцій на сцені було більш ніж достатньо. Алегорія летаргічного сну, в якому перебуває одна людина і одночасно вся держава, червоною ниткою проходить крізь увесь спектакль. Актори через емоції та діалоги намагаються зрозуміти, чому люди стають "колишніми" громадянами своєї власної країни. "Для мене було важливо розповісти цю історію - звичайного білоруса, який у 1990-х відчував себе так, як Франциск. А ще - це і моя власна історія, через яку проходить занепад білоруської культури, мови, але є люди, які не готові з цим миритися ", - розповідає білоруський актор Олексій Яровенко, який зіграв у виставі "Колишній син" головну роль - Франциска, що вийшов з десятирічної коми.

Вистава Колишній син у Києві

Олексій Яровенко виконує головну роль у виставі "Колишній син"

У режисера вийшло викликати емоції

Прем'єра "Колишнього сина" закінчилася бурхливими оваціями вдячних глядачів і розгортанням величезних українського і білоруського прапорів між глядацькими рядами. Люди виходили з зали після вистави зі сльозами на очах. "Ця постановка так зворушила мої потаємні спогади й емоції. Потрібно тепер все осмислити", - говорить жінка, витираючи сльози. "Показали історію, яку я сам пережив. Здавалося, що я пройшов і Окрестіна, і Жодіно, і групи захоплення вдома, і побиття, і нічим мене не зачепити, але в деяких місцях я плакав. Режисерові вдалося. Мене дуже вразило. Тепер хочу прочитати роман", - поділився своїми емоціями молодий білорус, який не захотів назватися, оскільки після протестів був змушений переїхати з Мінська до Києва через переслідування білоруських силовиків.

Вистава Колишній син у Києві

Глядачі розгорнули український та білоруський біло-червоно-білий прапори під час вистави

Восени колектив акторів, які зіграли у виставі "Колишній син", збирається вирушити на гастролі містами України. Режисер Володимир Ушаков мріє, що колись покаже свою постановку в Білорусі та Росії.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


 

DW.COM

Білоруська мова в Білорусі: державний статус чи декорація?

Влада Білорусі на сьогодні не має послідовної державної стратегії щодо мовного питання, вважають опитані DW аналітики. DW з’ясовувала, що ж має офіційний Мінськ у цьому плані натомість та чому.  

Аудіо й відео до теми

Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020)  

Реклама

Відео

DW Sendung Meet the Germans Jugend

Чим живе молодь Німеччини: клімат, футбол, піца, Minecraft (21.05.2021)

Нині знайомимося з підлітками Німеччини. Що для них важливо в житті? Які цінності, цілі, хобі, смаки і види спорту їх цікавлять? Німецьких тінейджерів досліджувала репортерка DW Рейчел Стюарт.  

Розваги у стилі ретро: вінтажний парк атракціонів у Краматорську (21.05.2021)

У парку розваг у Краматорську в автентичному стані збереглися атракціони 70-х та 80-х років минулого століття. Покататися на раритетах приходять цілі родини - приїжджають навіть мешканці інших міст.  

Фотогалерея

Роботи німецьких художників на фестивалі Odesa Photo Days

Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

DW представляє деякі з робіт німецьких фотомитців, що будуть представлені на фестивалі Odesa Photo Days в Одесі.  