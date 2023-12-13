Саміт СОР28 закликав до відмови від викопного палива

Вперше на кліматичній конференції ООН пролунав заклик відмовитись від викопного палива в енергосистемах. Однак у підсумковому документі COP28 поетапна відмова від використання вугілля, нафти та газу чітко не визначена.

Після двох тижнів напружених переговорів про можливу відмову від викопних джерел енергії учасники Конференції ООН з питань зміни клімату (COP28) у Дубаї погодили у середу, 13 грудня, новий компромісний текст підсумкової заяви, підготовлений організаторами - Об'єднаними Арабськими Еміратами. Зокрема, документ закликає до "справедливого, впорядкованого та збалансованого переходу від використання викопного палива в енергетичних системах", щоб до 2050 року звести на нуль їхнє "чисте" (нетто-) споживання.

Таким чином, уперше за три десятиліття проведення кліматичних конференцій ООН (COP) світова спільнота закликає відмовитися від викопного палива. Однак у документі на 21 сторінці чітко не йдеться про поетапну відмову від вугілля, нафти та газу ("Phase out"), якого домагаються багато країн-учасниць.

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Потроїти потужності відновлюваних джерел енергії

У проєкті заяви також передбачається потроїти до 2030 року глобальні потужності відновлюваних джерел енергії, активізувати зусилля зі скорочення споживання вугілля та прискорити розвиток таких технологій, як уловлювання та зберігання вуглецю.

Перехід від викопних енергоносіїв до відновлюваних названий у документі одним із кількох заходів щодо скорочення викидів парникових газів, які мають на меті зупинити глобальне потепління на рівні 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом. Нині на викопне паливо припадає близько 80 відсотків світового енергопостачання.

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Конференцію продовжували через розбіжності щодо підсумкового документа

Попередній проєкт підсумкового документа викликав серед учасників конференції розбіжності, пов'язані з тим, що вони по-різному ставляться до закріплення зобов'язання добиватися повної відмови від вугілля, нафти і газу. На ухваленні цього рішення наполягають насамперед Німеччина, Євросоюз та США. Проти виступають, серед інших, країни-члени ОПЕК Саудівська Аравія та Росія. Через те, що низка учасників не підтримала підсумкову заяву без рішення про відмову від викопних джерел енергії,конференція не завершилася, як планувалося 12 грудня, а була продовжена ще на день.

Після того, як представники країн-учасниць COP28 узгодили документ, окремі країни мають реалізувати угоду на національному рівні.