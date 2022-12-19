На екологічному саміті COP15 ухвалено історичне рішення

Близько 200 країн світу мають намір до 2030 року створити особливий захист не менше 30 відсотків поверхні Землі, щоб зупинити вимирання видів, йдеться у підсумковій декларації конференції ООН у Монреалі.

Після двотижневих перемовин на Всесвітній конференції ООН із захисту природи в канадському Монреалі ухвалено історичну угоду про охорону природи. У неділю, 18 грудня, близько 200 держав-учасниць саміту COP15 підтримали підсумкову резолюцію, що включає, зокрема, положення про особливий захист не менше 30 відсотків поверхні планети до 2030 року.

Окрім того, планується спрямовувати більше коштів на захист біорізноманіття. Таким чином, багаті країни мають виділити до 2025 року близько 20 мільярдів доларів США (18,8 мільярдів євро) бідним державам.

Головуючий на конференції Китай представив раніше того ж дня проєкт підсумкової декларації, а пізніше оголосив про ухвалення глобальної угоди, попри заперечення Демократичної Республіки Конго. Представники цієї африканської держави заявили, що не можуть підтримати цей документ.

Німецька міністерка привітала угоду

Міністерка з питань охорони навколишнього середовища, захисту природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Німеччини Штеффі Лемке (Steffi Lemke) назвала декларацію COP15 "сміливою" і такою, що має на меті зупинити вимирання видів. Вона містить "багато пунктів, які вказують у правильному напрямку", зазначила вона. "Захищаючи природу, ми захищаємо себе та забезпечуємо нашим дітям середовище, в якому хочеться жити", - заявила німецька міністерка у Монреалі.

За словами представниці німецької партії "Зелених", до 2030 року передбачається вдвічі скоротити загрози для людини та довкілля, що виникають через використання пестицидів. Окрім того, планується скасувати субсидії, що завдають шкоди природі, у розмірі 500 мільярдів доларів на рік, додала Лемке.

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WWF заявив про чіткий сигнал та закликав до дій

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) також привітав рішення, заявивши про "несподівано перспективний проєкт угоди". Екологи заявили про "чіткий сигнал", який має призвести до необхідних дій з боку урядів, бізнесу та суспільства. За прогнозами експертів, до кінця цього століття на Землі можуть зникнути до одного мільйона видів.

15-й Всесвітній саміт з проблем природи (COP15) мав відбутися у 2020 році в Китаї, але його відклали та розділили на дві частини через пандемію. Перша частина засідань відбулася в жовтні в китайському Куньміні, переважно в режимі відеоконференцій. Друга частина конференції відкрилася у Монреалі 7 грудня.