 Кількість жертв заворушень у ПАР зросла до понад 330 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кількість жертв заворушень у ПАР зросла до понад 330 осіб

За останніми даними, кількість жертв заворушень у Південно-Африканській Республіці, які розпочалися після ув'язнення експрезидента Джейкоба Зуми, зросла до 337 осіб.

Поліцейський та група затриманих в Йоганнесбурзі

Поліцейський та група затриманих в Йоганнесбурзі

Кількість загиблих під час масових заворушень у Південно-Африканській Республіці (ПАР), за останніми даними поліції країни, станом на четвер, 22 липня, зросла до 337 осіб. Найбільше людей загинули у провінції Квазулу-Наталь на сході країни - 258 осіб, ще 79 осіб стали жертвами у провінції Гаутенг, де розташовані столиця країни Преторія і мегаполіс Йоганнесбург.

Збільшення кількості жертв пояснюється, зокрема, тим, що дехто з людей помер у лікарнях після отриманих під час заворушень поранень, повідомляє агенція AFP.

Заворушення у ПАР розпочалися після ув'язнення 8 липня колишнього президента країни Джейкоба Зуми, засудженого за неповагу до суду до 15 місяців в'язниці. Таке покарання суд виніс за багаторазові відмови Зуми з'явитися на допит в антикорупційну комісію, що розслідувала ймовірні порушення, вчинені ним у час правління з 2009 до 2019 року.

Читайте також: Переобраний президент ПАР Сиріл Рамафоса склав присягу

У багатьох місцях акції на підтримку Зуми перетворились на погроми, що супроводжувалися актами мародерства та підпалами. Уряду країни довелося мобілізувати близько 25 тисяч військовослужбовців з метою стримування заворушень. Заворушення тривали близько тижня - нині ситуація в країні стабілізувалася. Матеріальні збитки оцінюються владою країни у близько 3,4 мільярда доларів США. В країні затримали тисячі осіб, які брали участь у мародерстві та підпалах. Шістьох людей було заарештовано за заклики до насильства.

Також за темою

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ ***JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JULY 13: A policeman guards a group of suspected looters who were apprehended at a shopping centre on July 13, 2021 in Vosloorus, Johannesburg, South Africa. South Africa has deployed the military to quell spasms of civil unrest and looting sparked by last week's imprisonment of former president Jacob Zuma. The unrest is also fueled by high unemployment and social and economic fallout from the Covid-19 pandemic, which has hit the country hard. (Photo by James Oatway/Getty Images)

Масові заворушення у ПАР через ув'язнення експрезидента: понад 200 загиблих 17.07.2021

Найбільше жертв у провінції Квазулу-Наталь на сході Південно-Африканської Республіки. Для стримування заворушень мобілізовані 25000 військових. Ситуація в країні поступово нормалізується.

Supporters of former South African President Jacob Zuma block the freeway with burning tyres during a protest in Peacevale, South Africa, July 9, 2021. REUTERS/Rogan Ward

ПАР: 45 людей загинули внаслідок заворушень після ув'язнення експрезидента 13.07.2021

Після ув'язнення експрезидента Джейкоба Зуми в ПАР тривають масові заворушення, а подекуди - мародерство і сутички з поліцією. Щонайменше 45 людей загинули. Понад 750 затримали.

Реклама

Докладно

Кліматичні активісти виступають проти будівництва газопроводу Північний потік-2

"Північний потік-2" - шкода, заподіяна Анґелою Меркель

Позиція Берліна щодо "Північного потоку-2" розколола Захід. Німеччина має підтримати Україну, вважає Франк Гофманн.  

Україна та Польща все одно протидіятимуть запуску Північного потоку-2

"Північний потік-2": чи вірити обіцянкам санкцій? (відео)

США і Німеччина домовилися про "Північний потік-2". Що обіцяють Києву і чи можна вірити цим запевненням?  