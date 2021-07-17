Кількість жертв заворушень у ПАР зросла до понад 330 осіб

Кількість загиблих під час масових заворушень у Південно-Африканській Республіці (ПАР), за останніми даними поліції країни, станом на четвер, 22 липня, зросла до 337 осіб. Найбільше людей загинули у провінції Квазулу-Наталь на сході країни - 258 осіб, ще 79 осіб стали жертвами у провінції Гаутенг, де розташовані столиця країни Преторія і мегаполіс Йоганнесбург.

Збільшення кількості жертв пояснюється, зокрема, тим, що дехто з людей помер у лікарнях після отриманих під час заворушень поранень, повідомляє агенція AFP.

Заворушення у ПАР розпочалися після ув'язнення 8 липня колишнього президента країни Джейкоба Зуми, засудженого за неповагу до суду до 15 місяців в'язниці. Таке покарання суд виніс за багаторазові відмови Зуми з'явитися на допит в антикорупційну комісію, що розслідувала ймовірні порушення, вчинені ним у час правління з 2009 до 2019 року.

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У багатьох місцях акції на підтримку Зуми перетворились на погроми, що супроводжувалися актами мародерства та підпалами. Уряду країни довелося мобілізувати близько 25 тисяч військовослужбовців з метою стримування заворушень. Заворушення тривали близько тижня - нині ситуація в країні стабілізувалася. Матеріальні збитки оцінюються владою країни у близько 3,4 мільярда доларів США. В країні затримали тисячі осіб, які брали участь у мародерстві та підпалах. Шістьох людей було заарештовано за заклики до насильства.