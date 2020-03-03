Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 4000 осіб

Кількість людей, які померли внаслідок інфікування коронавірусом та викликаних ним ускладнень, перевищила позначку у чотири тисячі осіб. У вівторок, 10 березня, влада Китаю повідомила про 17 нових летальних випадків захворювання, таким чином загальна кількість померлих людей у світі складає наразі 4,011 осіб, інформує агенція AFP.

При цьому випадки зараження коронавірусом зафіксовані вже у понад сотні держав світу, їхня загальна кількість перевищує 110 тисяч.

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Китай: коронавірус стрімко йде на спад

У Китаї, звідки коронавірус почав поширюватися планетою, протягом останніх тижнів фіксується значне зниження кількості нових випадків, а також смертності від захворювання. Так, у вівторок китайська влада поінформувала лише про 19 нових випадків, що є найнижчим показником з початку спалаху коронавірусу. Усі нові випадки - окрім двох, що були завезені з-за кордону - зафіксовані у місті Ухань, яке є епіцентром захворювання і де наразі було підтверджено найбільше випадків зараження. Усі летальні випадки також були у китайській провінції Хубей, столицею якої є Ухань.

У вівторок китайський лідер Сі Цзіньпін особисто приїхав до Уханю, щоб проінспектувати карантинні заходи у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Це є першим візитом Сі до епіцентру спалаху коронавірусу з його початку у грудні цього року.

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Південна Корея: 131 новий випадок за добу

У Південній Кореї - третій країні у світі після Китаю та Італії за кількістю інфікованих коронавірусом - у вівторок повідомили лише про 131 новий випадок, підтверджений за попередню добу. Таким чином у цій країні вперше за останні два тижні за одну добу додалося менше 150 нових випадків зараження небезпечним вірусом. При цьому протягом понеділка від викликаних хворобою ускладнень у Південній Кореї померли троє осіб, збільшивши загальну кількість летальних випадків до 54. Загальна ж кількість підтверджених випадків у Південній Кореї становить 7,513.

Італія: помирають переважно люди похилого віку

Найстрімкіше останнім часом зростає кількість випадків інфікування коронавірусом та смертей від нього в Італії. Станом на 9 березня Італія офіційно посідає друге місце у світі після Китаю за кількістю інфікованих на коронавірус - 9172 особи, а також за кількістю летальних випадків - 463. При цьому вірус найважче вражає людей похилого віку - за даними Національного інституту здоров'я Італії, середній вік пацієнтів, які помирають від викликаних хворобою ускладнень, становить близько 80 років.

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