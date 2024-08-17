Київ звернувся до ООН через страту військового ЗСУ Росією

У мережі шириться відео з нібито відрізаною головою українського військового. "Такі відео ворог використовує, аби залякати та деморалізувати українців", - наголосив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) через появу у мережі відео, що зображує відрізану голову нібито українського військовослужбовця.

У дописі в Telegram-каналі ввечері у п'ятницю, 16 серпня, Лубінець назвав ймовірну страту військового Збройних сил України "черговим актом порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною". "Також зауважу, що такі відео ворог використовує, аби залякати та деморалізувати українців. Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності!" - написав Лубінець.

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Відео з "відрізаною головою" українського військового

Відео, яке зображує, як стверджується, насаджену на жердину відрізану голову українського військового, спочатку з'явилося у Telegram-каналі "Тройка". На записі, що триває 11 секунд, одягнена у військову форму людина, обличчя якої закрито, а голос змінено, каже в камеру російською: "Сьогодні у деяких із вас знесло голову від нашого накату. Так буде кожну нашу зустріч". За його спиною видно високу жердину, на яку насаджено предмет, що нагадує голову. При цьому онлайн-видання "Медуза" звертає увагу на те, що "кольори у відео сильно відкориговані, розглянути деталі в цій якості неможливо", а "особистість військового у відео не підтверджена".

Згодом ролик був вилучений з каналу "Трійка", але його перепостив Telegram-канал неонацистського угруповання ДШРГ "Русич", вказавши, що автори відео - військовослужбовці 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Геолокація ролика

Пов'язаний із міністерством оборони України OSINT-проєкт DeepState провів геолокацію ролика і встановив, що його було записано на КПП "Колотилівка". Автори пишуть, що 12 серпня ЗСУ зробили невдалу спробу зайти туди.

Нагадаємо, у березні 2022 року на тлі подій у Бучі Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України опублікувало заяву, що військовослужбовці 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ є воєнними злочинцями, які беруть участь у скоєнні воєнних злочинів в Україні. До заяви додавався поіменний перелік службовців цієї бригади.