Kiew чи Kyjiw: як називають українську столицю та інші міста в Німеччині

Скандал навколо розмови президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського у США привернув посилену увагу багатьох англомовних ЗМІ до України та її політики. Західні журналісти останніми місяцями явно намагалися не лише зрозуміти, як функціонує політичний процес в Україні, але й розмірковували над тим, яким чином слід писати українські географічні назви.

Протягом лише кількох місяців, починаючи з серпня, одразу кілька провідних англомовних ЗМІ вирішили змінити внутрішні правила написання назви української столиці англійською з поширеного раніше Kiev на Kyiv. Перше походить від російської назви міста, друге - від української. Натомість у редакції The New York Times заявили, що продовжуватимуть використовувати звичну назву Kiev. "Ми вважаємо, що для більшості англомовних читачів Kiev більш знайоме [написання] ніж Kyiv, і ми загалом надаємо перевагу найбільш усталеному та звичному використанню для ясності нашої аудиторії", - відповів на запит "Голосу Америки" віце-президент з комунікацій The New York Times Даніель Роудс. DW вирішила з'ясувати, які назви українських міст використовують німецькомовні ЗМІ та що за цим ховається.

Більшість ЗМІ у Німеччині пише Kiew

У найбільшій німецькомовній інформагенції dpa, на яку орієнтується переважна більшість німецьких ЗМІ, зокрема і Deutsche Welle, пояснили, що вже роками використовують українські оригінальні назви українських міст. Зокрема, у своїх повідомленнях журналісти агенції пишуть Luhansk із h, а не g, Lwiw замість наявній у німецькомовному вжитку австрійської назви Lemberg, Charkiw, а не Charkow. "Єдиним винятком є відоме в Німеччині та використовуване, зокрема, міністерством закордонних справ позначення столиці Kiew", - сказали в dpa в коментарі DW.

І справді, побачити в німецькомовній пресі іншу назву української столиці, ніж Kiew, важко. Саме таку назву можна зустріти й у німецькомовних атласах та на картах. При цьому альтернативне позначення Kyjiw є в еталонному для німців словнику видавництва Duden, але лише як альтернатива широковживаному Kiew.

В еталонному німецькому словнику Duden можна побачити позначення Kyjiw як альтернативу Kiew

Lemberg чи Lwiw - "це наша справа"

Австрійський науковець Петер Йордан (Peter Jordan), який спеціалізується, зокрема, на топономастиці - науці про географічні назви, у своїх оцінках однозначний: "Екзоніми (іншомовні географічні назви. - Ред.) перебувають у руках мови-приймача. Мова-давач, у цьому разі українська, не може визначати екзоніми в німецькій". Тому будь-які вимоги з інших країн щодо того, як німцям слід називати той чи інший географічний об'єкт, він вважає невиправданими. "Наші німецькі екзоніми для назви українських географічних об'єктів - це частина німецької мови, тобто мови-приймача. І ця мова-приймач чи її носії вирішують, яку назву використовувати". Тому, каже Йордан, "чи кажемо ми Lemberg, чи ні, це наша справа".

Він також наводить інший відомий приклад - африканську країну Кот-д'Івуар, яка активно просуває в світі свою французьку назву. Та якщо в Україні її офіційно використовують, то в Німеччині та Австрії віддають перевагу німецькомовному позначенню Elfenbeinküste. І в цьому нічого крамольного немає, переконаний Йордан.

За словами науковця, в Австрії використання німецьких назв українських міст є ще більш поширеним, ніж у Німеччині. Це пов'язано зі спільною історією Австрії та України. Адже частина нинішньої Західної України певний час була у складі Австро-Угорської імперії. "В Австрії ми зазвичай пишемо Lemberg, Kiew, Odessa, Czernowitz. Це ж стосується і річок - Dnepr та Dnjestr. За допомогою цих назв в Австрії легше порозумітися, ніж говорячи Lwiw або Tscherniwzi", - каже він.

До 1918 року частина Західної України входила до Австро-Угорської імперії

Практичний аспект

Йордан визнає: "Звісно, це певного роду політична ініціатива, яка має на мені зробити сильніший наголос на українському та сильніше підкреслити українську ідентичність". Але тут ідеться не про політику, а про практичні аспекти використання тієї чи іншої назви, каже він. "Позитивні сторони екзонімів у німецькомовній комунікації - це те, що їх легше вимовляти, легше запам'ятовувати, заповнювати за їхньої допомогою свою ментальну карту світу. Звісно, ніхто не буде придумувати екзонім для кожного маленького населеного пункту. Але є усталені німецькомовні екзоніми, на кшталт Lemberg чи розвинений з російської форми Kiew. Вони усталені, і їх варто й надалі використовувати, якщо за їхньою допомогою легше порозумітися", - каже науковець.

Очевидно, беручи до уваги політизованість дискусії про передачу українських топонімів іншими мовами, в редакції теленовин на Першому каналі німецького телебачення відмовилися говорити з DW на цю тему. Там лише повідомили, що "звісно ж, читають про те, що українське МЗС начебто намагається змінити передачу українських назв в англійській чи німецький, аби протистояти тривалій русифікації української". "Утім, ми до цієї дискусії не долучаємося", - сказали DW в редакції ARD Aktuell.