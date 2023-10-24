Кіберфахівець АНБ США зізнався в спробі шпигунства на РФ

Колишній працівник Агентства нацбезпеки США визнав себе винним у спробі продати Росії секретну інформацію за криптовалюту. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Кіберфахівець, який недовго пропрацював в Агентстві національної безпеки (АНБ) США, зізнався у спробі шпигунства на користь Росії. Американське міністерство юстиції повідомило 23 жовтня, що 31-річний Джарех Себастьян Далке визнав себе винним за шістьма пунктами в окружному суді США.

Згідно з повідомленням суду, Далке звинувачують у спробі передати секретну інформацію про національну оборону США агенту іноземного уряду.

Пропрацювавши в АНБ менше чотирьох тижнів, Далке звільнився наприкінці червня минулого року, пославшись на сімейні обставини. За свою недовгу кар'єру в спецслужбі йому вдалося роздрукувати засекречені документи. Їх він запропонував у спеціалізованих онлайн-сервісах людині, яку вважав російським агентом. Насправді це був секретний агент Федерального бюро розслідувань (ФБР) США.

Згідно з матеріалами слідства, наприкінці серпня 2022 року Далке запросив у людини, яку вважав "російським агентом", 85 тисяч доларів у криптовалюті в обмін на всю інформацію, яку мав. Він стверджував, що ця інформація могла бути корисною для Росії.

Він організував передачу секретної інформації "агенту" в Денвері, дотримуючись інструкцій, насправді наданих ФБР. Далке передав агенту витримки з трьох документів суворої таємності, які стосуються конфіденційних оборонних можливостей США, планів оновлення певної криптографічної програми та оцінок військової могутності неназваної іноземної держави. Один із переданих файлів виявився листом російською мовою, в якому Далке говорив про дружбу та спільну користь свого вчинку.

ФБР затримала його 28 вересня під час передачі файлів. Вирок має бути оголошений 26 квітня. Далке загрожує покарання аж до довічного ув'язнення, проте при визнанні провини воно може бути пом'якшене.

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