Хто такий Олексій Навальний (фотогалерея)

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

У комі після чаю в аеропорту

20 серпня речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку після того, як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебуває в комі та підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та натякнула на зв'язок із попередніми нападами на політика.

Автор: Давід Мартін, Данило Білик