Хлопчик перервав аудієнцію Папи Римського (21.10.2021)

Папа Римський на Великдень закликав до солідарного розподілу вакцин від коронавірусу

Через пандемію COVID-19 великодні урочистості за участі Папи Римського Франциска вже другий рік поспіль відбулися без вірян на площі Святого Петра у Ватикані. Понтифік закликав до солідарного розподілу вакцин.