Хлопчик перервав аудієнцію Папи Римського (21.10.2021)

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Надзвичайно зворушливе відео з Ватикану. 10-річний хлопчик підійшов до Папи Римського, перервавши аудієнцію. Йому дуже сподобалася біла шапочка Папи - дзуккетто. Дивіться, що було далі.
Папа Римський Франциск відвідав у Словаччині ромське поселення і закликав до інтеграції цієї меншини, яка "надто часто є об'єктом упереджень та жорстких суджень".
Через пандемію COVID-19 великодні урочистості за участі Папи Римського Франциска вже другий рік поспіль відбулися без вірян на площі Святого Петра у Ватикані. Понтифік закликав до солідарного розподілу вакцин.
Глава Римо-католицької церкви Франциск, який перебуває з візитом у Багдаді, закликав уряд Іраку дотримуватися прав представників усіх релігійних груп.
Папа Римський пропустить меси найближчими днями через загострення радикуліту. Меси 31 грудня і 1 січня служитимуть кардинали.
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