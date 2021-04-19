 Хлопчик перервав аудієнцію Папи Римського (21.10.2021) | Усі сюжети | DW | 21.10.2021

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Хлопчик перервав аудієнцію Папи Римського (21.10.2021)

Надзвичайно зворушливе відео з Ватикану. 10-річний хлопчик підійшов до Папи Римського, перервавши аудієнцію. Йому дуже сподобалася біла шапочка Папи - дзуккетто. Дивіться, що було далі.

Дивитись відео 01:29

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