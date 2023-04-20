Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав те, що сталося з Каховською ГЕС, "новим виміром російської війни". Він зазначив, що "це вписується у те, як Путін веде цю війну", у "багато-багато злочинів, які учиняють в Україні російські військові". При цьому Шольц додав, що влада Німеччини уважно стежить за розвитком ситуації на Запорізькій АЕС.