  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
9 фото
Природа й екологіяУкраїна
Олена Гункель | Олена Перепадя
6 червня 2023 р.
https://p.dw.com/p/4SFaN
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Засідання Міжнародного суду ООН у Гаазі

Україна проти РФ в суді ООН: до позову долучили 32 країни

Закон і право3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як пенсіонерка Тая ЗСУ допомагає

Як пенсіонерка Тая ЗСУ допомагає

Конфлікти9 год. тому02:54 хв.
external

Як бійці "Гвардії наступу" готуються до контрнаступу

Як бійці "Гвардії наступу" готуються до контрнаступу

Конфлікти9 год. тому08:01 хв.
external

Чого боїться Путін? Правнучка Хрущова про тактику Кремля

Чого боїться Путін? Правнучка Хрущова про тактику Кремля

Політика10 год. тому15:00 хв.
Російські війська у Маріуполі

Про "трибунал для Путіна" заговорили російські юристи

Про "трибунал для Путіна" заговорили російські юристи

Конфлікти9 год. тому
штучний інтелект

Європа переймається ШІ та ризиками дезінформації

Європа переймається ШІ та ризиками дезінформації

Наука10 год. тому
external

Полк Калиновського: чому білоруси воюють за Україну?

Полк Калиновського: чому білоруси воюють за Україну?

Конфлікти11 год. тому09:49 хв.
На головну сторінку