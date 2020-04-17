 Під час карантину в Україні на третину збільшилася кількість безробітних | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.04.2020

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Економіка

Під час карантину в Україні на третину збільшилася кількість безробітних

На сьогодні статус безробітного в Україні мають близько 400 тисяч людей. Мінімальна допомога із безробіття становить тисячу гривень.

Кількість безробітних в Україні збільшується. Архівне фото

Кількість безробітних в Україні збільшується. Архівне фото

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла з початку запровадження карантину на третину - до 400 тисяч осіб, повідомила у суботу, 18 квітня, керівниця управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні.

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"На сьогодні статус безробітного мають близько 400 тисяч людей, з них допомогу із безробіття отримують понад 340 тисяч осіб", - сказала Бондіні в суботу під час онлайн-марафону "Економічний тиждень", організованого Київською школою економіки.

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Вона додала, що правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття ухвалило рішення, що протягом карантину мінімальна допомога із безробіття збільшена для незастрахованих осіб і на період карантину становить одну тисячу гривень. Бондіні також зазначила, що в базі даних служби зайнятості є 51 тисяча вакансій. "Кожен п'ятий на обліку служби навіть в умовах карантину знаходить роботу", - додала Бондіні.

Як повідомлялося, станом на 13 квітня кількість зареєстрованих безробітних становила 387,5 тисяч осіб, що на 36,2 тисячі осіб більше, ніж тижнем раніше.

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