Канцлер Німеччини нагадав про відповідальність за Голокост

"Страждання шести мільйонів невинно вбитих євреїв не забуті - так само, як і страждання тих, хто вижив", - написав Олаф Шольц у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) 27 січня, у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, нагадав про історичну відповідальність ФРН за знищення мільйонів євреїв.

"Страждання шести мільйонів невинно вбитих євреїв не забуті - так само, як і страждання тих, хто вижив", - написав він у п'ятницю на своїй сторінці у Twitter. "Щоб це ніколи не повторилося, у День пам'яті жертв Голокосту ми нагадуємо про нашу історичну відповідальність", - наголосив глава уряду ФРН.

Заходи на згадку про жертв Голокосту відбуваються у п'ятницю по всій Німеччині. Депутати Бундестагу на своєму спеціальному засіданні вшанували пам'ять жертв націонал-соціалізму.

27 січня 1945 року було звільнено в'язнів Аушвіцу

Дата пам'ятного дня обрана не випадково. 27 січня 1945 року армія СРСР увійшла до одного з найбільших нацистських концентраційних таборів - Аушвіцу(Освенціму), який розташовувався на території Польщі, і звільнила залишених там бранців. Точну кількість загиблих у концтаборі так і не вдалося встановити, оскільки багато документів було знищено. Згідно з останніми оцінками істориків катастрофи, загальна кількість загиблих в Аушвіці становила близько 1,5 мільйона осіб, з них 85 відсотків були євреї (1,275 мільйона).

У заяві Міжнародного комітету Аушвіцу, створеного в'язнями концтабору, що залишилися живими, йдеться: "Цього року ті, хто вижив у німецьких концентраційних таборах і таборах смерті, стикаються з новим болем і жахом у цей завжди болючий для них день пам'яті. Пам'ять про вбитих родичів та інших в'язнів змішується зі страхом перед кошмаром нової війни у Європі. Ті, хто вижив в Аушвіці, з вдячністю згадують солдатів Червоної армії, що їх звільнили. Тим болючіше їм усвідомлювати, що російська армія нині веде жорстоку агресивну війну в Україні, яка зачіпає і тих, хто пережив Голокост, чиї спогади сповнюються новими жахами".

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