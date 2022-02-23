Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому

У середу, 23 лютого, уряд України скасував вимогу про обов'язкову самоізоляцію та встановлення застосунку "Вдома" або обсервацію для українців, які повернулися з-за кордону й не мають документа про щеплення, негативного тесту на COVID-19 або довідки про одужання.

"Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов'язані мати COVID-сертифікат, документи щодо результатів тестування на COVID-19 або сертифікати про одужання від COVID-19", - розповів журналістам Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України.

Також уряд скасував заборону на перетин державного кордону України для іноземців, які прибули з країн Південної Африки. Це правило діяло задля уникнення швидкого поширення омікрон-варіанта коронавірусу.

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Коронавірус в Україні

За добу 22 лютого в Україні зафіксовано 25 062 нових випадки захворювання на СOVID-19. Від ускладнень хвороби померли 297 людей, а одужали - 37432, повідомляє у середу, 23 лютого, пресслужба міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Найбільшу кількість нових випадків інфікувань коронавірусом зареєстрували в місті Києві (3699) та Дніпропетровській області (2343).

Днем раніше було виявлено 24 400 нових підтверджених випадків COVID-19.