Італійська "Аталанта" виграла футбольну Лігу Європи

У фіналі Ліги Європи італійці розгромили з рахунком 3:0 німецький "Баєр", перервавши безпрограшну серію цієї команди, що складалася з 51 матчу.

Італійський футбольний клуб "Аталанта" (Бергамо) вперше у своїй історії виборов європейський кубок, розгромивши з рахунком 3:0 у фіналі розіграшу Ліги Європи 2023-24 років німецький клуб "Баєр" (Леверкузен).

Матч проходив у Дубліні ввечері в середу, 22 травня. Хет-трик записав на свій рахунок нігерійський легіонер "Аталанти" Адемола Лукман.

Розгром непереможного "Баєра"

Італійський клуб перервав безпрограшну серію "Баєра", що складалася з 51 матчу поспіль і стала абсолютним рекордом за всю клубну історію в Європі. Крім того, клуб з Леверкузена, який вперше за свою 120-річну історію став чемпіоном Бундесліги, втратив надію на "требл" або "золотий хет-трик": завоювання трьох трофеїв за один сезон.

25 травня "Баєр" зіграє у фіналі Кубка Німеччини проти "Кайзерслаутерна". У разі перемоги команда стане володарем двох головних німецьких футбольних трофеїв.

Тепер на "золотий хет-трик" цього сезону претендує лише один європейський клуб - іспанський "Реал" (Мадрид). Ця команда вже забезпечила собі титул чемпіона Іспанії, також бореться за суперкубок країни. 1 червня "Реал" зустрінеться у фіналі Ліги Чемпіонів зі ще одним німецьким клубом - "Боруссія" (Дортмунд).