"Байєр" вперше в історії став чемпіоном Німеччини з футболу

Після 29 турів чемпіонату команда з Леверкузена набрала 79 очок і стала недосяжною для своїх суперників. "Байєр" перервав серію "Баварії" з 11 чемпіонств поспіль.

"Байєр" із Леверкузена достроково став чемпіоном Німеччини з футболу після домашньої перемоги над "Вердером" (Бремен) із рахунком 5:0 у неділю, 14 квітня.

Гол із пенальті на 25-й хвилині зустрічі забив нігерійський форвард "Байєра" Віктор Боніфасе. Граніт Джака на 60-й хвилині подвоїв перевагу господарів. Флоріан Вітц на 68-й хвилині забив третій гол, а на 83-й та 90-й хвилинах він же оформив хет-трик.

Після 29 турів чемпіонату команда з Леверкузена набрала 79 очок і стала недосяжною для своїх переслідувачів - "Баварії". "Байєр" став чемпіоном Німеччини з футболу вперше у своїй історії, а також перервав серію "Баварії" з 11 чемпіонств поспіль.