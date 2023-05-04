Історія кохання пари прикордонників, які пройшли полон РФ

СуспільствоУкраїнаІсторія кохання пари прикордонників, які пройшли полон РФTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаВікторія Покатілова14.02.202414 лютого 2024 р.Аліна Паніна та Ілля Музика - пара українських прикордонників, яких у 2022-му розлучив полон РФ. Як жили в невідомості один про одного понад 20 місяців, повернулися додому і планують весілля - розповіли DW під час свого побачення. https://p.dw.com/p/4cOaOРеклама