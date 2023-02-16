Іспанія першою в ЄС запровадила "менструальний лікарняний"

Оплачувати "менструальні лікарняні" буде іспанська система соцзабезпечення, а не роботодавці. Однак представники профспілок і окремі політики побоюються, що рішення негативно відіб'ється на працевлаштуванні жінок.

Парламент Іспанії у четвер, 16 лютого, ухвалив закон про надання оплачуваного лікарняного жінкам, які страждають на сильний менструальний біль, ставши першою європейською країною, яка запровадила таке законодавство, повідомляє AFP.

Працівницям, які відчувають менструальний біль, будуть надавати стільки лікарняних, скільки їм знадобиться. При цьому оплачувати їх буде державна система соціального забезпечення, а не роботодавці. Водночас, як і у випадку з захворюваннями, тимчасову непрацездатність має підтвердити лікар.

Наразі "менструальний лікарняний" пропонується лише в невеликій кількості країн світу, серед яких Японія, Індонезія та Замбія.

Ризики для жінок

Ухваленню цього закону передували гострі дискусії як серед політиків, так і серед профспілок. Зокрема, висловлювалися побоювання, що ця регуляція може негативно відбитися на працевлаштуванні жінок та сприяти найму чоловіків.

Закон про "менструальний лікарняний" є частиною ширших змін, які також передбачають розширення доступу до абортів у державних лікарнях Іспанії. Тепер неповнолітнім у віці 16-17 років дозволятиметься робити аборти без дозволу батьків.

Крім того, у школах і в'язницях будуть безкоштовно надавати прокладки та тампони, а в державних медичних центрах - гормональні та екстрені контрацептиви.

Читайте також: Шотландія першою у світі скасує плату за тампони та прокладки

Розширення прав трансгендерів

Також у четвер іспанські законодавці остаточно затвердили законопроєкт, який спрощує процедури зміни статі в офіційних документах. Раніше для цього необхідно було надавати медичну довідку про гендерну дисфорію (стан, або дистрес, який людина відчуває через невідповідність між відчуттям власної статі та статтю, отриманою при народженні. - Ред.) та проходити гормональне лікування протягом не менше двох років. Тепер для зміни статі можна буде просто подати заяву і пройти відповідну бюрократичну процедуру, яка триватиме чотири місяці.

Люди старше 16 років зможуть робити це самостійно, у віці від 14 до 16 років - у супроводі батьків або опікунів, неповнолітні віком від 12 до 13 років - з дозволу суду.