Інцидент в Тернополі з мобілізованими перевірить омбудсмен

В мережі з'явилося відео, на якому нібито зафіксовано, як працівники військкомату в Тернополі б'ють двох чоловіків. Обставини ймовірного побиття перевірить обмбудсмен та прокуратура.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінецьперевірить обставини інциденту з ймовірним побиттям мобілізованих у Тернополі. "Тернопіль. Із ЗМІ і соцмереж побачив кадри із побиттям мобілізованих. Так не повинно бути! За цим фактом розпочинаємо перевірку для того, щоб встановити обставини порушення прав людини", - написав омбудсмен у Telegram у неділю, 8 жовтня.

Раніше у соцмережах поширили відео, на якому нібито зафіксовано, як працівники територіального центру комплектування у Тернополі б'ють двох громадян, які лежать. Згодом, як повідомили в Офісі генерального прокурора України, прокуратура зареєструвала кримінальне провадження попередньо щодо перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (частина п'ята статті 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає від восьми до 12 років позбалення волі, наголощують у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. "На відео, опублікованому у соцмережах, зафіксовано як працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки застосовують фізичну силу до двох лежачих громадян. Службовці завдають місцевому мешканцю та гостю міста численних ударів кулаками. Наразі встановлюються усі обставини та особи кривдників, вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру", - ідеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, що інший інцидент з військовозобов'язаними чоловіками стався в ТЦК у Самборі Львівської області. Його співробітників підозрюють у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян.

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