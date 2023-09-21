Знущання у ТЦК Самбора: працівникам обрали запобіжний захід
Личаківський районний суд Львова у четвер, 21 вересня, обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для заступника начальника одного з відділів територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (раніше - військкомат) у Самборі Львівської області. Його підозрюють у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).
Окрім того, як повідомляє "Суспільне" з зали суду, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту обрали й військовослужбовцю-водію цього відділу, якого також підозрюють у вчиненні цього злочину.
Слідство встановило, що вони "більше тижня утримували в приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись примусити їх "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації", зазначає ДБР.
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Низка відео з'явилися в інтернеті 19 вересня: на одному з них чоловік у цивільному каже, що він з Харкова та шостий день утримується в приміщенні ТЦК, на іншому чоловік у військовій формі, лаючись, погрожує йому зброєю "закопати, що ніхто не знайде і шукати не буде" та завдає ударів по тілу й обличчю, тоді як інші двоє чоловіків у формі, яких видно на записі, не втручаються в ситуацію.
Невдовзі після появи відео у мережі обласний ТЦК Львівщини повідомив у Facebook про проведення службової перевірки та відсторонення військових "до з'ясування всіх обставин".
20 вересня обом військовослужбовцям повідомили про підозру у незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
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