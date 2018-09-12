IKEA відкриє магазин у Києві в 2019 році

Шведська компанія IKEA, що є одним з найбільших у світі продавцем меблів і товарів для дому, у середу, 12 вересня, офіційно заявила провідкриття першого магазину в Україні у 2019 році.
"Компанія відкриє в Києві свій перший магазин нового міського формату вже в 2019 році. Це буде один із перших магазинів міського формату IKEA у світі...разом із Францією, Великобританією, Данією, США і Китаєм. Київський магазин буде розташований у торгово-розважальному центрі Ocean Mall", - повідомила прес-служби компанії.
Згідно з повідомленням, новий формат магазинів менший за розміром і буде розташований в центральній частині міста, щоб задовольнити вимоги сучасних споживачів, які хочуть здійснювати покупки ближче до дому, а також онлайн.
У 2017 році шведський ритейлер повідомляв, що компанія тестує новий формат city store з невеликою площею, що розташований ближче до центрів міст. Так, вже відомі плани IKEA відкрити магазини площею до 5 тисяч квадратних метрів у варшавському торгово-розважальному центрі Blue City (Польща) та в центрі Парижа (Франція). У них буде представлений менший асортимент товарів, однак акцент буде зроблено на послуги онлайн-комерції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Водночас у Києві лунає критика щодо зведення торговельного центру, в якому мають відкрити магазин. Як повідомив народний депутат України Сергій Лещенко, магазин IKEA розташовуватиметься у Києві поблизу станції метро "Либідська" у приміщеннях торговельного центру, який уже будується. "Жодного землевідведення для IKEA або інших індикаторів прозорості не буде ... Сам торговий центр ще тільки будується... Особливість ситуації у тому, що вже зведені кілька поверхів, однак остаточного проекту цього "Оушен Молла" ще ніхто не бачив. Це означає, що існує ризик знищення чи поглинання однієї з архітектурних пам'яток Києва у стилі "бруталізму" - будівлі літаючої тарілки", - написав екс-журналіст-розслідувач на своїй сторінці у Facebook.
У приміщенні, про яке пише Лещенко, розташовані Державна наукова-технічна бібліотека та Інститут науково-технічної інформації. "Тарілка" була збудована у 1970-х роках за проектом Флоріана Юр'єва, який у 1980 році отримав за нього нагороду "За новаторство в архітектурі".
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Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий
Номер 1 у світі
Інгвар Кампрад створив найбільший у світі меблевий концерн. Торік IKEA, маючи понад 400 філій у 27 країнах, заробила понад 35 мільярдів євро. Ще у двох десятках держав IKEA працює на умовах франшизи. Україна до жодного з цих списків досі не потрапила.
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Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий
Ощадливий і працьовитий
Кажуть, що ще у віці 5 років Кампрад продемонстрував хист до комерції: дитиною продавав сірники. Згодом список його товарів розширився: риба, різдвяні прикраси та олівці. Виторг юний підприємець збирав до скарбнички: одна з них зберігається в музеї IKEA в Елмхулті, неподалік шведського містечка, де Кампрад народився у 1927 році.
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Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий
Кампрад розгортає бізнес
Перший меблевий магазин IKEA урочисто відкрився у 1958 році, хоча свою першу в житті крамницю Кампрад відкрив значно раніше - у віці 17 років. Вона також називалася IKEA - це акронім з його ініціалів та перших літер із назв батьківської ферми та його рідного села. Торгувати меблями Кампрад розпочав у 1947 році - відтоді бере початок історія його успіху.
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Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий
Бізнес-модель "зроби сам"
Його найвдаліше рішення: придбані в IKEA меблі, кожен може зібрати самотужки. Зі слів Кампрада, ідея спала йому на думку, коли він спостерігав за одним із співробітників, який відкрутив ніжки від столу, щоби той помістився до машини покупця. Кампрад зрозумів: місце також заощаджує гроші.
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Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий
Сумнівне виробництво
За ідилічним зображенням меблів для дитячої кімнати із 1970-х ховається скандальна історія. Для Кампрада в питанні виробництва відігравала роль лише ціна. Тодішнє дослідження на замовлення IKEA з'ясувало, що на виробництві меблів у НДР були задіяні політичні бранці та ув'язнені. Вірогідно, керівники компанії про це знали.
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Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий
Популярна впродовж чотирьох десятиліть
Система полиць Billy, розроблена шведським дизайнером Гіллісом Лундгреном у 1978 році, є одним з найпопулярніших товарів IKEA. За даними The New York Times, її купують у світі кожні 10 секунд. Виробляли Billy в НДР, але після об'єднання Німеччини, таке виробництво стало задорогим, і Billy зняли з виробництва. Однак клієнти почали гучно обурюватись й популярна модель знову з'явилась в асортименті.
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Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий
Скромність - принаймні на публіку
У той час, як меблі IKEA завойовували спочатку шведські, а згодом і європейські вітальні, Інгвар Кампрад демонстрував - принаймні на публіку - шведську скромність. Засновник концерну страждав на дислексію - тобто, йому було складно читати й писати. Він визнав також, що має проблеми з алкоголем. Тож рішення їздити автобусом, щоби економити ще й на бензині, можна назвати цілком розважливим.
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Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий
Успішний підприємець
В економіці ідеї Кампрада вважають геніальними. Він є лауреатом численних премій і відзнак. Щоби заощадити ще й на податках, Кампрад у 1982 році перетворив свою фірму на фонд із штаб-квартирою в Нідерландах. Саме через ці фіскальні переваги Європейська комісія з 2017 року розпочала розслідування щодо IKEA.
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Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий
Усе заради вигоди
У 2017 році в IKEA працювали майже 200 тисяч людей і від багатьох із них лунала критика щодо зарплат. Приміром, співробітники в Італії вимагали, щоби концерн ділився прибутками зі своїми працівниками. Під жорстким ціновим тиском перебувають і виробники IKEA. Навіть ширилися чутки про те, що заради дешевої робочої сили IKEA організувала виробництво й у Білорусі - останній диктатурі Європи.
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Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий
Темне минуле
У 1994 році імідж Кампрада як зразкового бізнесмена зіпсувався, коли він зізнався, що симпатизував націонал-соціалістам. У відкритому листі Кампрад зазначив, що "був нацистом", і визнав, що це була найбільша помилка в його житті. Із журналістського дослідження стало відомо, що Кампрад був активним членом шведської нацистської партії SSS.
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Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий
Спадок для всіх
Його смерть стала приводом наголосити на позитивних рисах: "візія Інгвара Кампрада полягала в тому, щоби поліпшити буденне життя багатьох людей", - зазначив чинний голова IKEA Єспер Бродін. А своїм трьом синам Кампрад залишив спадок, який оцінюють у 37 мільярдів євро.
Автор: Ніколас Мартін, Ганна Бєднова