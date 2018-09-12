IKEA відкриє магазин у Києві в 2019 році

Шведська компанія IKEA, що є одним з найбільших у світі продавцем меблів і товарів для дому, у середу, 12 вересня, офіційно заявила провідкриття першого магазину в Україні у 2019 році.

"Компанія відкриє в Києві свій перший магазин нового міського формату вже в 2019 році. Це буде один із перших магазинів міського формату IKEA у світі...разом із Францією, Великобританією, Данією, США і Китаєм. Київський магазин буде розташований у торгово-розважальному центрі Ocean Mall", - повідомила прес-служби компанії.

Згідно з повідомленням, новий формат магазинів менший за розміром і буде розташований в центральній частині міста, щоб задовольнити вимоги сучасних споживачів, які хочуть здійснювати покупки ближче до дому, а також онлайн.

У 2017 році шведський ритейлер повідомляв, що компанія тестує новий формат city store з невеликою площею, що розташований ближче до центрів міст. Так, вже відомі плани IKEA відкрити магазини площею до 5 тисяч квадратних метрів у варшавському торгово-розважальному центрі Blue City (Польща) та в центрі Парижа (Франція). У них буде представлений менший асортимент товарів, однак акцент буде зроблено на послуги онлайн-комерції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Водночас у Києві лунає критика щодо зведення торговельного центру, в якому мають відкрити магазин. Як повідомив народний депутат України Сергій Лещенко, магазин IKEA розташовуватиметься у Києві поблизу станції метро "Либідська" у приміщеннях торговельного центру, який уже будується. "Жодного землевідведення для IKEA або інших індикаторів прозорості не буде ... Сам торговий центр ще тільки будується... Особливість ситуації у тому, що вже зведені кілька поверхів, однак остаточного проекту цього "Оушен Молла" ще ніхто не бачив. Це означає, що існує ризик знищення чи поглинання однієї з архітектурних пам'яток Києва у стилі "бруталізму" - будівлі літаючої тарілки", - написав екс-журналіст-розслідувач на своїй сторінці у Facebook.

У приміщенні, про яке пише Лещенко, розташовані Державна наукова-технічна бібліотека та Інститут науково-технічної інформації. "Тарілка" була збудована у 1970-х роках за проектом Флоріана Юр'єва, який у 1980 році отримав за нього нагороду "За новаторство в архітектурі".