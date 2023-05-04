Хто і як в Україні шиє одяг для людей на кріслах колісних

Від початку повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилась на понад 300 тисяч осіб. Попри те, що Україна намагається стати інклюзивною країною, люди на кріслах колісних все ще стикаються з багатьма викликами у повсякденні, зокрема й з підбором одягу. Хто і як дбає про пошиття інклюзивних речей?

Після того, як у 2016 році дизайнерка Анна Павлусь отримала травму й опинилася в кріслі колісному, вона стикнулася з проблемою пошуку зручного одягу.



Адже спеціалізованого пошиття вбрання для людей з інвалідністю в Україні практично не було: доводилося шукати спеціалістів, які шиють речі на замовлення або переробляють вже придбані. Тож дизайнерка вирішила створювати одяг власноруч: спершу для себе, а згодом - і для інших.





