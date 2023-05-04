Хто і як в Україні шиє одяг для людей на кріслах колісних
6 січня 2025 р.
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Після того, як у 2016 році дизайнерка Анна Павлусь отримала травму й опинилася в кріслі колісному, вона стикнулася з проблемою пошуку зручного одягу.
Адже спеціалізованого пошиття вбрання для людей з інвалідністю в Україні практично не було: доводилося шукати спеціалістів, які шиють речі на замовлення або переробляють вже придбані. Тож дизайнерка вирішила створювати одяг власноруч: спершу для себе, а згодом - і для інших.