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СуспільствоУкраїна

Хто і як в Україні шиє одяг для людей на кріслах колісних

Марина Барба
6 січня 2025 р.

Від початку повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилась на понад 300 тисяч осіб. Попри те, що Україна намагається стати інклюзивною країною, люди на кріслах колісних все ще стикаються з багатьма викликами у повсякденні, зокрема й з підбором одягу. Хто і як дбає про пошиття інклюзивних речей? 

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Після того, як у 2016 році дизайнерка Анна Павлусь отримала травму й опинилася в кріслі колісному, вона стикнулася з проблемою пошуку зручного одягу.

Адже спеціалізованого пошиття вбрання для людей з інвалідністю в Україні практично не було: доводилося шукати спеціалістів, які шиють речі на замовлення або переробляють вже придбані. Тож дизайнерка вирішила створювати одяг власноруч: спершу для себе, а згодом - і для інших.


 

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