 Глава МВС Португалії пішов у відставку через ДТП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2021

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Новини

Глава МВС Португалії пішов у відставку через ДТП

Міністр внутрішніх справ Португалії Едуарду Кабріта оголосив про відставку через дорожньо-транспортну пригоду за участю урядового автомобіля, в якому він перебував. Прем'єр-міністр прийняв відставку у той же день.

Едуарду Кабріта

Едуарду Кабріта

У Португалії в суботу, 4 грудня, міністеркою внутрішніх справ призначено Франциску Ван Дунен, оскільки напередодні прем'єр-міністр Антоніо Кості прийняв відставку глави МВС Едуарду Кабріти.

Міністр внутрішніх справ Португалії Кабріта оголосив про відставку 3 грудня через участь його автомобіля у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. Він пояснив, що не бажає допустити "політичну експлуатацію ДТП", що може нашкодити прем'єр-міністру Кості або його Соціалістичній партії перед парламентськими виборами 30 січня 2022 року, передає агенція dpa.

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ДТП за участю автомобіля міністра сталося ще 18 червня 2021 року. Кабріта був пасажиром урядового автомобіля, який перевищив швидкість і на смерть збив 43-річного ремонтника автодоріг. Автомобіль рухався зі швидкістю 166 км/год, повідомляють ЗМІ з посиланням на судові джерела. 

Протягом усього часу досудового розслідування Кабріта залишався на посаді, чим викликав хвилю обурення громадськості, яка вимагала його відставки. "Я був лише пасажиром", - пояснював мінстр свою непричетність до ДТП і небажання іти у відставку. 

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Кабріта перебував на посаді міністра внутрішніх справ з 2019 року. За час його роботи у Португалії сталося кілька гучних скандалів, зокрема, вбивство українця Ігоря Гуменюка інспекторами міграційної служби в аеропорту Лісабона. Той випадок призвів до відставки глави міграційної служби країни.

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