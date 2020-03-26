 Генасамблея ООН відхилила пропозицію РФ про відмову від односторонніх санкцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Генасамблея ООН відхилила пропозицію РФ про відмову від односторонніх санкцій

Генеральна асамблея ООН схвалила консенсусом резолюцію "Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням". Російський проєкт документа, що містив умову скасування міжнародних санкцій, відхилили.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо боротьби із поширенням коронавірусу

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо боротьби із поширенням коронавірусу

Генеральна асамблея ООН у четвер, 2 квітня, схвалила в Нью-Йорку резолюцію "Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням". Документ ухвалений в результаті консенсусу.

Держави ООН закликали "активізувати міжнародне співробітництво" для стримування пандемії, а також вдатися до обміну інформацією, науковими знаннями і передовим досвідом. Окремо в документі наголошується на особливій ролі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та ООН у боротьбі з поширенням вірусу нового типу.

Російська версія декларації

Тим часом, як зазначає агенція AFP, Росія "безрезультатно" наполягала на іншій версії декларації. Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, проєкт російської резолюції містив вимогу про скасування міжнародних санкцій. "Україна перервала так звану "процедуру мовчання" та заблокувала маніпулятивний проєкт російської резолюції в Генасамблеї ООН, який під виглядом боротьби з новим коронавірусом відкривав вікно можливостей для політичних маніпуляцій, зокрема, скасування санкцій", - сказав він, передає агенція "Укрінформ". 

В постійному представництві Росії при ООН повідомили, що в запропонованому ними тексті йшлось про визнання координуючої ролі ВООЗ у боротьбі з пандемією, надання допомоги найбільш постраждалим державам, відмову від торгових воєн і застосування "запроваджених в обхід Ради Безпеки ООН односторонніх санкцій", щоб забезпечити терміновий доступ до продовольства і медикаментів.

"Шкодуємо, що невелика група держав-апологетів санкційної політики виявилася не готова відгукнутися на заклик Генсекретаря ООН і не змогла поступитися своїми політизованими підходами і інтересами. У підсумку дати глобальну і солідарну відповідь загрозі нової пандемії буде набагато складніше", - заявили у постійному представництві РФ. 

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), у світі станом на ранок 3 квітня, коронавірусом інфіковані понад мільйон людей, померли вже більше 53 тисяч, а одужали - 211 615.

Дивитись відео 01:05

Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)

DW.COM

ЄС наклав санкції ще на сімох осіб через вибори в Криму

Євросоюз наклав санкції ще на сімох осіб, які причетні до виборів в анексованому Росією Криму. До санкційного списку внесли так званих губернаторів і членів виборчої комісії, причетних до цих виборів. (28.01.2020)  

Також за темою

Spanien, Madrid: Ausnahmezustand wegen COVID-19

Боротьба з коронавірусом: хто і яких заходів вживає у Європі 26.03.2020

Кожна країна Європи по-своєму бореться з епідемією COVID-19. Дехто пішов на суворі обмеження людських свобод, дехто робить ставку на добровільність. DW - про те, яких конкретних заходів вживають окремі країни Європи.

Brüssel NATO-Hauptquertier

Віртуальне засідання НАТО: під час пандемії не забули про Україну 02.04.2020

Глави МЗС країн НАТО вперше провели свою зустріч віртуально. Вони запевнили, що пандемія коронавірусу не зменшила здатність Альянсу оборонятися. Також вони ухвалили пакет допомоги Україні та Грузії.

Volodymyr Zelenskiy Ukraine Kiew Parlament

Зеленський: Коронавірус - не привід для зняття санкцій з РФ 02.04.2020

Під час телефонних переговорів з очільником ООН та президентом Європейської ради президент України Володимир Зеленський закликав не використовувати пандемію коронавірусу з політичною метою.

Реклама

Докладно

Біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі

Засідання НАТО: під час пандемії не забули про Україну

Глави МЗС країн НАТО запевнили, що пандемія коронавірусу не зменшила здатність Альянсу оборонятися.  

робітник працює на друкувальному вертстаті в німеччині

ФРН готується до глибокого економічного спаду через COVID-19

Зменшення ВВП Німеччини у 2020 році може бути більшим, ніж під час кризи 2008-2009 років, заявив міністр економіки ФРН.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  