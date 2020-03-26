Генасамблея ООН відхилила пропозицію РФ про відмову від односторонніх санкцій

Генеральна асамблея ООН у четвер, 2 квітня, схвалила в Нью-Йорку резолюцію "Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням". Документ ухвалений в результаті консенсусу.

Держави ООН закликали "активізувати міжнародне співробітництво" для стримування пандемії, а також вдатися до обміну інформацією, науковими знаннями і передовим досвідом. Окремо в документі наголошується на особливій ролі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та ООН у боротьбі з поширенням вірусу нового типу.

Російська версія декларації

Тим часом, як зазначає агенція AFP, Росія "безрезультатно" наполягала на іншій версії декларації. Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, проєкт російської резолюції містив вимогу про скасування міжнародних санкцій. "Україна перервала так звану "процедуру мовчання" та заблокувала маніпулятивний проєкт російської резолюції в Генасамблеї ООН, який під виглядом боротьби з новим коронавірусом відкривав вікно можливостей для політичних маніпуляцій, зокрема, скасування санкцій", - сказав він, передає агенція "Укрінформ".

В постійному представництві Росії при ООН повідомили, що в запропонованому ними тексті йшлось про визнання координуючої ролі ВООЗ у боротьбі з пандемією, надання допомоги найбільш постраждалим державам, відмову від торгових воєн і застосування "запроваджених в обхід Ради Безпеки ООН односторонніх санкцій", щоб забезпечити терміновий доступ до продовольства і медикаментів.

"Шкодуємо, що невелика група держав-апологетів санкційної політики виявилася не готова відгукнутися на заклик Генсекретаря ООН і не змогла поступитися своїми політизованими підходами і інтересами. У підсумку дати глобальну і солідарну відповідь загрозі нової пандемії буде набагато складніше", - заявили у постійному представництві РФ.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), у світі станом на ранок 3 квітня, коронавірусом інфіковані понад мільйон людей, померли вже більше 53 тисяч, а одужали - 211 615.