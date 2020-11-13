Гемілтон повторив рекорд Шумахера, всьоме ставши чемпіоном "Формули-1"

Британський автогонщик, пілот німецької команди Mercedes Льюїс Гемілтон у неділю, 15 листопада, всьоме завоював чемпіонство у класі автоперегонів "Формули-1". Таким чином Гемілтон повторив рекорд німецького автогонщика Міхаеля Шумахера (Michael Schumacher), який у своїй кар'єрі сім разів ставав чемпіоном "Формули-1".

У неділю відбулися перегони в рамках Гран-прі Туреччини, де 35-річний британець фінішував першим. Це дозволило йому завчасно оформити чемпіонство, адже в особистому заліку він став недосяжним для найближчого суперника - напарника по команді Mercedes, фінна Валттері Боттаса. В особистому заліку у Гемілтона тепер 307 очок. За три етапи до фінішу чемпіонату він випереджає Боттаса, який йде другим, на 110 очок. Третім за кількістю очок в особистому заліку йде нідерландець Макс Ферстаппен, який представляє команду Red Bull.

"Ми мріяли про це, коли я був молодим. Я пам'ятаю, як Міхаель ставав чемпіоном. Виграти чемпіонство один, два або навіть три рази - це так важко", - сказав Гемілтон після свого тріумфу у неділю. "Я почуваюся так, ніби я щойно розпочав. Фізично я перебуваю у відмінній формі", - додав семиразовий чемпіон "Формули-1", слова якого наводить агенція AFP.

Гемілтон раніше ставав чемпіоном "Формули-1" у 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 та 2019 роках.