"Газпром" оскаржує штраф в Польщі на 6,5 мільярда євро

Російський "Газпром" у середу, 4 листопада, подав апеляційну скаргу на рішення щодо штрафу, накладеного на компанію антимонопольним відомством Польщі (UOKiK). Позов поданий в польський суд з захисту конкуренції та споживачів.

За результатами проведеного розслідування, UOKiK оголосило, що кредитні угоди, укладені між компаніями Nord Stream 2 AG, ПАТ "Газпром" і західними фінансовими інвесторами для цілей фінансування проєкту "Північний потік-2", були концентрацією за змістом антимонопольного законодавства Польщі. Через це була потрібна подача повідомлення в UOKiK. Антимонопольний орган Польщі оштрафував "Газпром" і західних фінансових інвесторів на 6,5 мільярда євро.

"Компанія принципово не згодна з позицією UOKiK і рішенням про накладення штрафу в розмірі близько 6,5 мільярда євро. При оскарженні рішення не підлягає виконанню до вступу в силу відповідного рішення суду", - наголосили в "Газпромі".

У німецькій компанії Wintershall Dea повідомили, що "ще не оскаржили рішення Польського офісу з конкуренції та захисту споживачів, але залишаємо за собою право зробити це", повідомила агенція "Інтерфакс". В австрійській компанії OMV також планують подати апеляцію. У німецькій Uniper також повідомили, що розглядають можливість оскарження рішення UOKiK.

Польща належить до тих країн-членів ЄС, що виступає проти спорудження газоводу "Північний потік-2", вважаючи його політичним проєктом. Натомість уряд у Німеччині раніше наголошував, що спорудження цього газогону не має нічого спільного з політикою і має винятково економічні цілі. Схожу позицію щодо цього має й Росія.