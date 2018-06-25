Harley Davidson через мита ЄС перенесе частину виробництва зі США

Американський виробник мотоциклів Harley Davidson планує перенести частину свого виробництва зі США в інше місце, повідомила компанія у понеділок, 25 червня. Перенесення заплановано, щоб у майбутньому уникнути нових мит, запроваджених з боку Євросоюзу на минулому тижні.

ЄС підвищив мита на культові американські мотоцикли з шести до 31 відсотка. Це стало відповіддю на запровадження США 25-відсоткових мит на сталь та 10-відсоткових на алюміній з ЄС, що почали діяти з 1 червня. В результаті середня вартість одного ввезеного в ЄС мотоцикла Harley Davidson мала б зрости на 2,2 тисячі доларів, повідомляє агентство dpa. Зараз ціна мотоциклів цієї марки на ринку ФРН становить від 7,2 тисячі до 37,2 тисячі євро.

У компанії очікують, що перенесення виробництва триватиме від 9 до 18 місяців. Harley Davidson не планує піднімати ціни для європейських споживачів та поки самостійно покриватиме витрати на нові мита ЄС. У цьому році додаткові витрати компанії на це становитимуть 30-45 мільйонів доларів, а наступного року, за оцінками, - 90-100 мільйонів доларів. Європа є другим за величиною ринком збуту для Harley Davidson після США - минулого року тут продали близько 40 тисяч мотоциклів цієї марки. У 2017 році компанія отримала прибуток близько 522 мільйонів доларів при обсягу продажу в 5,6 мільярда.

"Збільшення виробництва за кордоном задля пом'якшення митного навантаження з боку ЄС не є пріоритетним вибором компанії, але є єдиним надійним варіантом, щоб і надалі її мотоцикли були доступні для клієнтів у ЄС, а також аби підтримувати життєздатний бізнес в Європі", - йдеться в повідомленні компанії.

Мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США з 22 червня, стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.