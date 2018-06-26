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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Harley-Davidson".
Американський виробник мотоциклів Harley-Davidson.
Несподіваним наслідком торговельної суперечки між США і ЄС стала заява Harley-Davidson про намір частково перенести виробництво зі Сполучених Штатів. Американський виробник мотоциклів реагує на підвищення мит. Дональд Трамп прокоментував рішення Harley-Davidson.