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Harley-Davidson

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Harley-Davidson".

Американський виробник мотоциклів Harley-Davidson.

ЄС назвав плани Harley-Davidson наслідком політики Трампа

ЄС назвав плани Harley-Davidson наслідком політики Трампа 26.06.2018

У ЄС очікують, що американський бізнес тиснутиме на адміністрацію Дональда Трампа щодо торговельної політики.

Неочікуваний поворот торговельної суперечки: Harley-Davidson хоче піти з США (26.06.2018) 26.06.2018

Несподіваним наслідком торговельної суперечки між США і ЄС стала заява Harley-Davidson про намір частково перенести виробництво зі Сполучених Штатів. Американський виробник мотоциклів реагує на підвищення мит. Дональд Трамп прокоментував рішення Harley-Davidson.

Трамп здивувався рішенню Harley-Davidson перенести виробництво з США

Трамп здивувався рішенню Harley-Davidson перенести виробництво з США 26.06.2018

Трамп вимагає від виробника мотоциклів "потерпіти". У самій американській компанії тим часом підраховують можливі втрати від мит ЄС.
Harley Davidson через мита ЄС перенесе частину виробництва зі США

Harley Davidson через мита ЄС перенесе частину виробництва зі США 25.06.2018

Через зростання європейських мит американський виробник мотоциклів Harley Davidson перенесе частину виробництва зі США. Компанія не планує підвищувати ціну мотоциклів для європейців.
Мита Євросоюзу на товари зі США набули чинності

Мита Євросоюзу на товари зі США набули чинності 22.06.2018

Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Нові обмеження стосуються, виробів із сталі, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson та джинсів Levi's.
FAZ: Євросоюз погрожує США митами на віскі та мотоцикли

FAZ: Євросоюз погрожує США митами на віскі та мотоцикли 20.02.2018

Європейський Союз може запровадити додаткові мита на низку американських товарів, якщо США обмежать доступ європейських компаній на свій ринок.

Найстарша байкерка Німеччини 04.09.2013

Свою пристрасть до мотоциклів вона відкрила ще понад півстоліття тому. Тоді вона вперше взяла участь у гонках на ролерах. Нині 73-річна Ерика Вольф офіційно є найстаршою байкеркою Німеччини.