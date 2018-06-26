Harley-Davidson

Найстарша байкерка Німеччини

Свою пристрасть до мотоциклів вона відкрила ще понад півстоліття тому. Тоді вона вперше взяла участь у гонках на ролерах. Нині 73-річна Ерика Вольф офіційно є найстаршою байкеркою Німеччини.