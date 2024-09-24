Харчування: малюки їдять забагато солодкої та нездорової їжі

Піца, морозиво чи солодкі напої: маленькі діти в Німеччині їдять занадто багато нездорової їжі та замало здорової - передусім хлопчики. Це має фатальні наслідки для їхнього подальшого життя, застерігають експерти.

На сніданок - солодкі пластівці, з собою у дитячий садок - кілька шоколадних батончиків, ну й на перекус - ще щось солоденьке: кількість нездорових продуктів харчування, які діти дошкільного віку в Німеччині споживають щодня, перевищує рекомендовані норми більше, ніж удвічі.

Такого висновку дійшли науковці німецького Інституту імені Макса Рубнера (Max Rubner-Institut - MRI), який спеціалізується на питаннях харчування та харчових продуктів. Для свого дослідження експертки та експерти вивчили дані харчової поведінки 890 дітей віком від одного до п'яти років.

Як встановили науковці, загалом діти споживають занадто багато насичених жирних кислот, цукру та протеїнів. Крім того, більше половини дітей віком до п'яти років їдять більше м'яса, ніж рекомендується. Овочі, молоко та молочні продукти натомість рідше з'являються в їхньому раціоні.

Харчові звички впливають на розвиток мозку та обмін речовин

Це може мати далекосяжні наслідки, каже керівниця Інституту дитячого харчування при MRI Реґіна Ензенауер (Regina Ensenauer). "Харчування в перші роки життя утворює фундамент розвитку дитини та її здоров'я та є визначальним для пізніших харчових звичок".

А нездорові харчові звички можуть мати наслідки не лише для розвитку мозку, але й сприяти надмірній вазі та ожирінню або метаболічним захворюванням, таким як діабет ІІ типу. За словами Ензенауер, фундамент харчових звичок закладається під час вагітності і до кінця другого року життя.

Неправильні харчові звички формуються в перші роки життя - надмірна вага та ожиріння або діабет ІІ типу можуть бути наслідками Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Здорове харчування означає: всього потроху

Зібрані науковцями дані свідчать, що діти дошкільного віку споживають більше нездорових продуктів, ніж діти молодшого віку, а хлопчики їдять більше нездорових продуктів, ніж дівчатка. Дослідження також продемонструвало, що нездорові харчові звички дитини можна помітити вже з дворічного віку, у трирічному віці такі звички проявляються ще чіткіше.

Проаналізувавши зібрані дані, автори дослідження дійшли також висновку, що діти віком до п'яти років споживають замало вітаміну D та йоду, малюки - замало заліза, а дошкільнята - замало кальцію. Тому науковці рекомендують батькам використовувати йодовану сіль. Малюкам слід давати таблетки вітаміну D до настання другого літа в їхньому житті.

На думку Ензенауер, батьки мали б бути зразком для своїх дітей і в питанні здорового харчування, коли солодощі є винятком. "Існує дуже грубе правило: всього потроху", - нагадала Ензенауер. Важливо уникати одноманітності в харчуванні та завжди пробувати щось нове. Батькам вона радить не опускати руки, якщо діти відмовляються від їжі, а пробувати знову й знову.