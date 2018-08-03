 Google уточнив, як відстежується розташування користувачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2018

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Новини

Google уточнив, як відстежується розташування користувачів

У компанії Google визнали, що деякі програми відстежують розташування користувача, навіть якщо ця функція відключена.

Google відстежує розташування користувачів, навіть якщо ця функція відключена

Google відстежує розташування користувачів, навіть якщо ця функція відключена

Компанія Google підтвердила, що в деяких випадках відстежується місце розташування користувачів, навіть якщо відповідна функція відключена в налаштуваннях сервісу "Історія розташування". Оновлена інформація з'явилася в четвер, 16 серпня на довідковій сторінці Google, повідомляє агентство AP.

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Раніше на довідковій сторінці "Історії розташування" йшлося, що при відключенні цієї функції інформація про "місця, куди ви прямуєте, більше не буде зберігатися". Однак довідка змінилася після публікації розслідування AP. Тепер на сторінці йдеться, що налаштування не впливає на інші додатки, які запитують геолокацію. Крім того, в Google визнали, що деякі дані про місцеперебування можуть зберігатися в рамках активності на інших сервісах, наприклад в "Пошуку" або "Картах".

Раніше журналісти AP з'ясували, що деякі додатки Google продовжують записувати інформацію про місцеперебування, навіть якщо користувач відключив відповідну функцію. Так, дані зберігаються, коли відкрито програму "Карти". Крім того, автоматичне відстеження місцевого прогнозу погоди на телефонах з операційною системою Android також зберігає місце розташування користувачів.

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