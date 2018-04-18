 Google сплатить рекордний штраф за збір даних дітей на YouTube | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2019

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Новини

Google сплатить рекордний штраф за збір даних дітей на YouTube

Google оштрафований на 170 мільйонів доларів за те, що його сервіс YouTube показував таргетовану рекламу в відеороликах для дітей.

Відеосервіс YouTube

Інтернет-гігант Google виплатить штраф у розмірі 170 мільйонів доларів за збір інформації про неповнолітніх без згоди їхніх батьків. Про це в середу, 4 вересня, повідомляється на сайті Федеральної торгової комісії США.

DW.COM

Єврокомісія встановила, що Google зловживає домінуючим положенням на ринку інтернет-реклами і має через це заплатити 1,49 мільярда євро штрафу. (20.03.2019)

Через порушення норм ЄС щодо захисту персональних даних користувачів Національна комісія з інформатики та прав людини Франції оштрафувала американську інтернет-компанію Google. (22.01.2019)

За даними американського відомства, відеосервіс YouTube, що належить Google, використвував зібрані про дітей дані для демонстрації їм таргетованої реклами. Комісія звинуватила Google в порушенні норм, що забороняють збір інформації про дітей у віці до 13 років без згоди їхніх батьків. "Порушенню закону з боку YouTube немає жодного виправдання", - заявив голова Федеральної торгової комісії США Джо Саймонс, цитує інформагенція dpa.

Грошове покарання, котре має сплатити Google, стало найбільшим за всю історію застосування таких штрафів за порушення заборон на збір інформації про дітей. Сторони домовилися, що Google і YouTube будуть звітувати про те, як вони збирають дані, а також розроблять і запустять систему, яка дозволить ідентифікувати дитячий контент.

Також представники YouTube запевнили, що ця відеослужба змінить свої підходи до збору даних користувачів, особливо щодо дітей.

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