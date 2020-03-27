 Google показав, як змінилося пересування користувачів через карантин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

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Новини

Google показав, як змінилося пересування користувачів через карантин

Команія Google на тлі боротьби з пандемією коронавірусу оприлюднила анонімізовані дані про пересування своїх користувачів. У концерні запевняють, що доступ до приватних даних користувачів отримати неможливо.

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У Google кажуть, що хочуть допомогти оцінити ефективність обмежувальних заходів

У рамках боротьби з пандемією коронавірусу американський інтернет-гігант Google оприлюднив анонімізовані дані про переміщення своїх користувачів. Як заявив концерн, аналіз даних зі 131 країни доступний онлайн з п'ятниці, 3 квітня, повідомляє агенція AFP.

Згідно з заявою, це має допомогти урядам країн у всьому світі перевірити дієвість заходів зі скорочення кількості соціальних контактів. Статистика має продемонструвати, наскільки люди обмежили відвідування парків, магазинів або поїздок на роботу.

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У  Google запевняють, що використовують "агреговані та анонімізовані" дані користувачів, які погодилися зберігати інформацію про своє місцезнаходження. Також наголошується, що переглянути інформацію щодо пересування окремих користувачів не є можливим. Однак діаграми мають на меті показати, як люди змінили свою поведінку в цілому через пандемію.

Куди ходять німці під час карантину

Для прикладу, у Німеччині, за цими даними, відвідування ресторанів, кафе, торгових центрів, музеїв та кінотеатрів скоротилося на 77 відсотків. При цьому відвідування супермаркетів, магазинів побутової хімії та аптек спочатку зросло, але до кінця березня скоротилося на 51 відсоток. 

На спеціальній сторінці Google пропонує завантажити звіт за кожною країною окремо. Утім, дані пропонуються не з усіх країн світу, зокрема, дані щодо України у звіті Google відсутні. 

Низка країн, такі як Китай, Південна Корея та Ізраїль, у боротьбі з коронавірусом значною мірою покладаються наоцінку мобільних даних. Однак правозахисники вбачають у цьому загрозу для конфіденційності приватних даних громадян.

У Німеччині використання мобільних додатків для відстеження пересування наразі лише обговорюється. Канцлерка країни Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що якщо такі застосунки успішно пройдуть тестування, то вона користуватиметься ними сама і радитиме іншим громадянам. При цьому наголошується, що використання трекінгових додатків має відбуватися лише на добровільній основі.

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