Google заробив на рекламі 34 мільярди доларів за квартал

Холдинг Alphabet, до якого входить, зокрема, компанія Google, у понеділок, 28 жовтня, оприлюднив звіт за третій квартал 2019 року. Згідно з ним, квартальний обсяг продажів холдингу зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 20 відсотків до 40,5 мільярда доларів США, але при цьому прибуток впав до 7,1 мільярда доларів (9,2 мільярда в аналогічному кварталі роком раніше).
Найбільші доходи холдингу принесли рекламні надходження від Google, які становили 34 мільярди доларів. Ще 6,4 мільярда доларів принесли інші види дільяності Google, зокрема "хмарний" бізнес, продаж смартфонів та застосунків у Google app store.
А от інші підрозділи Alphabet, зокрема такі перспективні як компанія з розробки автономних автомобілів Waymo та з доставки дронами Wing, відзвітували про збитки загалом у 941 мільйон доларів на тлі доходів у 155 мільйонів доларів.
Аналітики очікували, що загальні прибутки Alphabet становитимуть в минулому кварталі 8,7 мільярда доларів, а доходи - 40,3 мільярда, повідомляє агентство AP.
Нагадаємо, що Google, як і кілька інших технологічних компаній, перебуває у фокусі кількох антитрастових розслідувань у США. Попри це акції компанії зросли цього року в ціні на понад 20 відсотків.
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Автор: Наталія Корольова, Юлія Куценко